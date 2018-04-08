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  4. 08 Nisan 2018 21:36

Usta sanatçılar ''adalet, sizsiniz'' dedi

Sarıyer Belediye Tiyatrosu'nun 7.sini düzenlediği Sarıyer TiyatrOda Şenliği, birbirinden güzel oyunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Usta sanatçılar ''adalet, sizsiniz'' dedi
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7. TiyatroOda Şenliği kapsamında Sarıyerlilerle buluşan usta tiyatrocular Rutkay Aziz ve Taner Barlas, “Adalet, Sizsiniz” oyunuyla yargının siyasallaştığı üç tarihi olayı Sokrates, Galileo, Sacco ve Vanzetti’nin yaşamları üzerinden sahneye taşıdı. Sarıyerlilerin ayakta alkışladığı oyunda konuşan Rutkay Aziz, “Yılgınlığa, umutsuzluğa yer yok. Adalet, sizlersiniz” dedi.

Şenlik kapsamında Sarıyerli tiyatro severlerle buluşan usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas, Ümit Denizer’in kaleme aldığı “Adalet Sizsiniz” oyununu sahneye taşıdı. Modern mimarisiyle dikkat çeken Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen tek perdelik oyunda M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da, Beş Yüzler Meclisi’nin ölüme mahkûm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma’da, Engizisyon’un müebbet hapse mahkûm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston’da, adaletin ölüme mahkûm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti’nin hikayeleri sahneye taşındı. Sarıyerlilerin büyük beğenisini alan oyunda konuşan usta oyuncu Rutkay Aziz; “Karanlıklar aydınlanacak. Umutsuzluğa yer çok. Adalet, sizlersiniz” dedi.

ERDEM, ADALETİ SAĞLAR

Tarihe geçmiş masumların itibarlarının, haksız mahkûmiyet kararlarının kaldırılmasıyla, yıllar sonra iade edildiği vurgulanan oyunda konuşan Rutkay Aziz, umutsuzluğa hiçbir zaman yer verilmemesi gerektiğini belirti. Oyuncular sahnede “Erdem adaleti sağlar. Adil olan erdemdir. Sizler adaleti temsil ediyorsunuz ama adaletsizsiniz” diyerek haksız mahkûmiyete sebep olanlara seslendi.

MERKEZİ TARIK AKAN’LA GEZDİK

7.Tiyatro Şenliği’ni son derece anlamlı bulduğunu söyleyen Rutkay Aziz, Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’ni inşaat halindeyken Tarık Akan’la birlikte gezdiğini anlattı. Duygusal anlar yaşayan Aziz, salonun son derece modern ve İstanbul’a yakışan bir merkez olduğunu da sözlerine ekledi.

SANAT YOZLAŞTIRILIYOR

Tiyatro sanatının zor zamanlardan geçtiğini söyleyen oyuncu Taner Barlas ise şöyle konuştu:  “Sahnelerin kapatıldığı, kültürün ve sanatın bu kadar yozlaştırılıp, yok sayıldığı Türkiye’de böyle bir sahnenin açılması önemli. Dilerim nitelikli oyunlar, seyircisiyle burada buluşur.”

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