Yerinde Dönüşüm projesine başvuru sayısı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde başlatılan ''Yerinde Dönüşüm'' projesine başvuru sayısının 100 bini bulduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ''Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8’inci günde başvuru sayısı 100 bini buldu.'' dedi.

Özhaseki, açıklamasında şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize sekizinci günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167'si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız."