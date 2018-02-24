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  3. 24 Şubat 2018 16:14

Yerli silahlarla tatbikat ! Denediler...

Kış şartlarında Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'nda TSK'nın envanterine yeni giren modern silah ve teçhizatlar denendi.

Yerli silahlarla tatbikat ! Denediler...
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Zorlu kış şartlarında  düzenlenen Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'nda, TSK'nin sahip olduğu  etkili ateş gücü ile envantere yeni giren modern silah ve teçhizatlar denendi

Kars'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) zorlu kış  şartlarında gerçekleştirilen Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'nda,  etkili ateş gücü ile envantere yeni giren modern silah ve teçhizatların denemesi  yapıldı. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars'ta 21-22  Şubat'ta 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bölük Timi Tam Birlik Atışlı  Arazi Tatbikatı düzenlendi.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat  Alanı'ndaki tatbikata, 3'üncü Ordu ve 9'uncu Kolordu 12'nci Mekanize Piyade Tugay  Komutanlığı birlikleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,  Kara Havacılık Komutanlığı unsurları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil  Durum Yönetimi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Birliklerin, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklarda muharebe etme  imkan ve kabiliyetlerinin test edildiği tatbikatta, TSK'nin sahip olduğu yüksek  ve etkili ateş gücü ile envantere yeni giren modern silah ve teçhizatlar denendi.

Tatbikatta, milli imkanlarla üretilen modern ana muharebe tankı Altay  ile milli helikopter ATAK da kullanıldı.

Birliklerin, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, giyim, iaşe,  ikmal ve bakım gibi temel konular üzerindeki eğitimleriyle beka kabiliyetlerinin  geliştirilmesinin hedeflendiği tatbikatta, harbe hazırlık seviyelerinin,  sınıf/kuvvetler arası iş birliği ve koordinasyonun en üst seviyede olduğu tespit  edildi.

teçhizat , tatbikat , kars
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