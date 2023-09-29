  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yeşil Sol Partili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma

Yeşil Sol Partili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma

Yeşil Sol Partili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma
Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Öcalan hakkında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, katıldığı bir toplantıda PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

 "28.Dönem Milletvekili Ömer ÖCALAN’ın 29.09.2023 tarihinde “Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz” temalı programa katılarak, “Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için mücadele etmekteyiz, mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecektir” şeklinde sözler söylediği ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığı tespit edilmiş olup, bahse konu açıklamaların 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler soruşturma Ömer Öcalan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu SMS size de gelebilir: Ağır ceza dosyanız var!
Sayıştay belirledi: Mülteci paraları İslami oyunlara gitmiş!
Parkta ölü bulunan ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
7 ayın dibini gören altında düşüş sürecek mi ?
İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
iPhone 15 fiyaskosu! 65 bin TL'lik telefonda skandal bir sorun ortaya çıktı
Dolar'dan bir rekor daha geldi, altın güç kaybediyor
Meslektaşına cinsel saldırıya teşebbüsten yargılanan savcının ifadesi ortaya çıktı
Selin Ciğerci Türkiye'yi terk ediyor
İYİ Parti'den CHP'ye olay olacak yerel seçim teklifi