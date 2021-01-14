YHT hattında önemli değişiklik!

Yüksek Hızlı Tren'in resmi twitter hesabından yapılan açıklamada; Marmaray hattında yapılacak iyileştirmeler ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar nedeniyle İstanbul varış ve kalkışlı tüm YHT'lerin ilk ve son durağı 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçici süreliğine Halkalı İstasyonu yerine Söğütlüçeşme İstasyonu olarak belirlenmiştir. dendi.