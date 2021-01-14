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  3. 14 Ocak 2021 13:39

YHT hattında önemli değişiklik!

TCDD'ye ait yüksek hızlı demiryolu hatları üzerinde hizmet veren YHT hattında İstanbul kaynaklı bir değişiklik yapılacağı bildirildi. 16 Ocak'tan itibaren İstanbul kalkışlı ve varışlı tüm seferleri etkileyecek olan geçici uygulamanın bitiş tarihi ise henüz duyurulmadı.

YHT hattında önemli değişiklik!
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Yüksek Hızlı Tren'in resmi twitter hesabından yapılan açıklamada; Marmaray hattında yapılacak iyileştirmeler ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar nedeniyle İstanbul varış ve kalkışlı tüm YHT'lerin ilk ve son durağı 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçici süreliğine Halkalı İstasyonu yerine Söğütlüçeşme İstasyonu olarak belirlenmiştir. dendi.

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