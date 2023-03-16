YHT seferlerinde aksama
Bilecik'in Osmaneli ilçesi yakınlarında, yüksek gerilim hatlarında meydana gelen kopma nedeniyle YHT seferlerinde aksama yaşandı.
Osmaneli ilçesi yakınlarında Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait yüksek gerilim hattı, koparak demir yoluna düştü. Kopan yüksek gerilim hattı nedeniyle İstanbul-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren, Bilecik yakınlarında beklemeye alındı. Demir yolu hattındaki çalışma nedeniyle bölgede diğer tren seferlerine de ara verildiği belirtildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından nakil hatlarının temizlenmesi sonrası yüksek hızlı tren seferleri yeniden başlatıldı.
DHA
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