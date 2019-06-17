Yıldırım ve İmamoğlu ailelerinden hatıra fotoğrafı

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Yayının sonunda Küçükkaya tarafından her iki adaya da son bir söz hakkı tanındı. Bu hakkını kullanan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a yayın sonrası için bir çağrıda bulunarak "İki hanımefendinin yanımızda olduğu bir fotoğrafı vermek isterim" demişti.

Yıldırım, İmamoğlu'nun bu davetini geri çevirmedi ve yayının sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım eşleri ve çocukları ile birlikte yayın sonrası beraber ortak fotoğraf verdi.