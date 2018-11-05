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  2. Güncel
  3. 05 Kasım 2018 21:53

Yıllardır herkesi böyle kandırmış

Kocaeli'de 5 yıldır sahte kimlikle gezen kişi jandarma tarafından yakalandı.

Yıllardır herkesi böyle kandırmış
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Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde 5 yıldır sahte kimlikle gezen ve 22 yıldır kesinleşmiş cezası bulunan A.K jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Gölcük İlçe Jandarma ekipleri dün Hamidiye Köyü'nde yol kontrolünde durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada kimliğinde A. K isimli olan ancak yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında asıl isminin A.T olduğunu tespit ettiği kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemesinde 5 yıldır sahte kimlikle dolaşan A.T'nin çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından A.T Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

hüküm , jandarma , sahte kimlik
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