Yine Soma, yine bir maden, yine bir ''kaza'': 10 yaralı var!

Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Rusya ile savaşmaya hazır olun

Psikolog Esra Ezmeci kendisine gelen cinsel içerikli itirafları ilk kez anlattı

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Ebru Polat'tan takipçisine olay yanıt: Ya cücedir, ya yalaktır, ya tombalaktır...