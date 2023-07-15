Yine zamla yatıp, zamla kalktık: Benzine dev zam!

Bir yandan Dolar'ın Türk Lirası karşısındaki zirve seyri, diğer yandan Brent Petrol fiyatlarındaki yükselişe yeni KDV ve ÖTV düzenlemeleri de eklenince akaryakıt fiyatlarına yine zam yağdı. İşte zam sonrası benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki rekor seviyelerle akaryakıt fiyatlarında durmak bilmeyen zam yağmuru sağanak şekilde yağmaya devam ediyor.

Geçen hafta önce benzine 2,11 TL, ardından da motorine 87 Kuruş zam gelmiş, LPG'de ise 65 Kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Ancak AK Parti'nin KDV ve ÖTV zammı sonrası akaryakıt fiyatları yeni haftaya da zamla başlamış ve 10 Temmuz Pazartesi itibariyle benzine 40, motorine 38, LPG'ye ise 15 Kuruş zam gelmişti.

Ancak zamlar bununla kalmadı ve 12 Temmuz Çarşamba günü itibariyle motorinin litre fiyatına 1,07 TL'lik bir zam daha gelmişti.

Araç sahiplerini isyan ettiren zamlara bir yenisi daha eklendi ve benzine de bugünden itibaren ( 15 Temmuz Cumartesi ) geçerli olmak üzere 1,32 TL zam geldi.

Hatırlanacağı gibi yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

İşte zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Adana Benzin fiyatı: 28,94 TL

Motorin fiyatı: 27,22 TL

LPG fiyatı: 10,99 TL Adıyaman

Benzin fiyatı: 28,92 TL

Motorin fiyatı: 27,30 TL

LPG fiyatı: 11,22 TL Ankara Benzin fiyatı: 28,51 TL

Motorin fiyatı: 26,82 TL

LPG fiyatı: 11,59 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 29,14 TL

Motorin fiyatı: 27,53 TL

LPG fiyatı: 11,55 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 28,50 TL

Motorin fiyatı: 26,98 TL

LPG fiyatı: 11,34 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 28,71 TL

Motorin fiyatı: 27,13 TL

LPG fiyatı: 11,22 TL



Diyarbakır

Benzin fiyatı: 29,20 TL

Motorin fiyatı: 27,53 TL

LPG fiyatı: 11,06 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 28,64 TL

Motorin fiyatı: 27,09 TL

LPG fiyatı: 11,32 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 28,83 TL

Motorin fiyatı: 27,18 TL

LPG fiyatı: 10,96 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 28,04 TL

Motorin fiyatı: 26,32 TL

LPG fiyatı: 11,55 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 28,62 TL

Motorin fiyatı: 26,99 TL

LPG fiyatı: 11,37 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 28,95 TL

Motorin fiyatı: 27,30 TL

LPG fiyatı: 11,12 TL

Kars

Benzin fiyatı: 29,02 TL

Motorin fiyatı: 27,45 TL

LPG fiyatı: 11,47 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 28,78 TL

Motorin fiyatı: 27,14 TL

LPG fiyatı: 11,40 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 28,93 TL

Motorin fiyatı: 27,33 TL

LPG fiyatı: 11,60 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 28,47 TL

Motorin fiyatı: 27,21 TL

LPG fiyatı: 11,34 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.