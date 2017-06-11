Yolcu yüzünden tartıştılar yol kapattılar

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde rakip minibüs kooperatiflerinin üyeleri arasında çıkan yolcu tartışması, yol kesmeye kadar gitti. Bir minibüs şoförü, içerisinde turistlerin olduğu diğer minibüsün önünü kesip beyzbol sopasıyla şoförü tehdit etti.

Jandarmanın müdahalesi sonrası olay yatışırken, bu kez bir grup minibüsçü yol kapattı. Bu olay da jandarma tarafından büyümeden önlendi.

Manavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi'nden ilçe merkezi ve Side Mahallesi'ne yolcu taşıyan 72 minibüs, SS 270 Gündoğdu Minibüs Kooperatifi, SS 297 Güney Çamlıca Minibüs Taşıyıcılar Kooperatifi, Özfettahlı Taşımacılık Limited Şirketi ve Öz Gündoğdu Taşımacılık Limited Şirketi çatısı altında faaliyet gösteriyor. Kooperatifler ve firmalar arasında 2012 yılından bu yana yolcu taşıma konusunda yaşanan ve mahkemeye taşınan rekabet dün yol kapatmaya kadar gitti.

TURİSTLER KORKTU

Sabah saatlerinde SS 297 Güney Çamlıca Minibüs Taşıyıcılar Kooperatifi adına taşımacılık yapan Gökhan Akkurt 07 LET 68 plakalı minibüsüyle Öz Gündoğdu Taşımacılık Limited Şirketi adına taşımacılık yapan İbrahim Yılmaz'ın kullandığı ve içinde turistlerin de bulunduğu 07 LEM 10 plakalı minibüsün önünü Gündoğdu jandarma asayiş noktası önünde kesti. Beyzbol sopasıyla araçtan inen Gökhan Akkurt, bağırarak İbrahim Yılmaz'a bu hatta yolcu taşımayacaklarını ve buna haklarının olmadığını söyledi. İki şoför arasında yaşanan tartışma sırasında minibüs içinde bulunan turistler korktu. Asayiş noktasında denetim yapan jandarma ekipleri minibüsü çektirerek, tartışmayı da sonlandırdı. Birbirlerinden şikayetçi olan tarafların ifadeleri jandarma asayiş noktasında alındı. Minibüs ise başka bir şoförün gelmesiyle yoluna devam etti.

JANDARMA NOKTASININ ÖNÜNDE YOLU KESTİ

Minibüs şoförü İbrahim Yılmaz, Özgündoğdu Taşımacılık şirketine bağlı olduklarını ve UKOME'den 'Taşıma yapabilir' belgesi aldıklarını belirterek, SS 297 Güney Çamlıca Minibüs Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerinin kendilerinin yolcu taşımasını engellemek için her yolu denediğini savundu. Saat 11.00 civarında sahilden müşteri alarak yola çıktığını ve duraktan da yolcu aldığını kaydeden Yılmaz, jandarma asayiş noktasına geldiğinde yolunun kesildiğini söyledi. O sırada minibüste turistler olduğunu anlatan Yılmaz, bir anda böyle bir olayla karşı karşıya kalan turistlerin paniklediğini ancak kendilerini sakinleştirdiklerini ve başka bir şoförle gönderdiklerini aktardı.

TURİZM YOLUNU TRAFİĞE KAPATTILAR

İlk olayın ardından ortamın sakinleşmesi beklenirken dün saat 12.30 sıralarında SS 297 Güney Çamlıca Minibüs Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kulaksız ve Başkan Yardımcısı Fatih Çevik ile üyelerin bulunduğu bir grup minibüsçü Gündoğdu turizm yolu Erkan Mumcu Bulvarı üzerindeki oteller kavşağında trafiği kesti. 10'dan fazla minibüsle gelen grup, diğer minibüsçülerin haksız yere taşımacılık yaptığını iddia etti. Olay yerine gelen jandarma görevlileri, yolun açılmasını istedi.

TARTIŞMA CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİNDE

Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, jandarma görevlileri yolu kapatan kooperatif üyelerine hak arama yönteminin böyle olamayacağını ve yolu açmaları gerektiğini anlatıyor. Kooperatif üyelerinin bu talebi reddetmesi üzerine jandarma görevlisinin, ülke genelinde OHAL olduğunu, yapılan bu eylemin yasaya aykırı olduğunu belirterek, "Memlekette OHAL var, yolu kapatıyorsunuz" sözleri üzerine bazı kişilerin "Varsa var OHAL, ne yapalım" dediği duyuluyor. Üyelerin eylemden vazgeçmemesi üzerine, jandarma görevlisi bir arkadaşına, "Burada kim varsa herkesi videoya çek. OHAL var, siz yolu kapatıyorsunuz" diye sesleniyor.

Jandarma görevlilerinin videoya çekecekleri, ekip çağıracakları için ilgisiz insanların kavşaktan ayrılmasını istemeleri üzerine meydanda toplanan kalabalık dağıldı. Bunun üzerine kooperatif üyeleri de araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı ve kavşak trafiğe açıldı. Olaylar esnasında jandarma görevlilerinin trafiği kapatan bütün araçları fotoğrafladığı da cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yolu kapatan minibüslere trafik cezası uygulanırken, minibüslerin sahipleri hakkında ayrıca trafik güvenliğini engellemek suçundan adli işlem başlatıldı.