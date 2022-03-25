Yolcular için korkun anlar: Seyir halindeki İETT otobüsünde şoföre saldırdılar

İstanbul Beyoğlu'nda bir yolcu, İETT şoförüne seyir halindeyken saldırırken o anlarda yolcular büyük korku ve panik yaşadı.

Olay, 23 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana geldi. Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüs şoförü Mikail Tacar, Unkapanı durağında inecek ve binecek yolcu olmadığı için durakta durmadı. Unkapanı Köprüsü'ne gelince, bir kadın yolcu inmek istedi. Şoför, durak haricinde yolcu indiremeyeceğini söyleyerek yoluna devem etti. Kadın yolcu da Şişhane durağında indi.

Bu sırada bir yolcu arkadan 'Hepiniz aynısınız' diye birisi bağırarak şoförün yanına geldi. Bir anda seyir halindeki şoförü, darbetmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran şoför, bir yandan kafasını korurken bir yandan da yolcularla dolu otobüsü kaza yapmadan park etmeyi başardı. Şoföre vuran saldırgan ise diğer yolcular tarafından tutuldu.

"BU OTOBÜS DEVRİLEBİLİRDİ"

Darp edilen otobüs şoförü Mikail Tacar "Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapıyordum. Sabah Taksim istikametine gidiyordum. Tam o sırada Unkapanı'nda inecek yolcu olmadığı için durağı geçtim. Unkapanı Köprüsü durağına gelince bir kadın yolcu inmek istedi. Köprü üzerinde indiremeyeceğimi ve yasak olduğunu söyledim. O yolcuyu Şişhane durağında indirdim. Arkada bulunan bir beyefendi 'Hepiniz aynısınız' diye bağırmaya başladı. Daha sonra yanıma gelerek bana vurdu. Otobüste elliyi aşkın yolcu var. Ama o kişi bana vurmaya başladı. Kafama darbeler aldım. Arkadan gelen başka bir yolcu saldırgan kişiyi tuttu. O sırada büyük bir kaza atlattık. Allah korusun ölümlü bir kaza da olabilirdi. Bizim kazamız metrobüs kazasıyla emsal bir kazadır. Oradaki 'şemsiye olayı' nın aynısı. Ben darp raporu alarak o kişiden şikayetçi oldum. Bugün de aynı kişi pişkin pişkin arabama bindi. Benimle beraber seyahat yaptı. Ben resmen adaletin bittiği yer dedim artık. O kişi sadece benim canıma kastetmedi. 55 kişinin canına kastetti. Bu araç devrilebilirdi. Karşı istikamete geçebilirdi. Şikayetçi olduk ama bir şey olmadı" dedi.