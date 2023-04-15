YSK geçici aday listesini yayımladı

Yüksek Seçim Kurulu, geçici aday listesini yayımladı. Buna göre, 14 Mayıs seçimlerinde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak.

YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin,kKararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.

SEÇİMDE 24 SİYASİ PARTİ YER ALACAK

YSK'nın açıklamasına göre 14 Mayıs'ta yarışacak siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anavatan Partisi

Büyük Birlik Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

İyi Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zafer Partisi.



KESİN ADAY LİSTESİ 19 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Bu süreçte partilere de varsa eksiklerini tamamlamak için süre tanınmış oluyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci başlayacak.