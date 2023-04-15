YSK geçici aday listesini yayımladı
Yüksek Seçim Kurulu, geçici aday listesini yayımladı. Buna göre, 14 Mayıs seçimlerinde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak.
YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin,kKararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.
SEÇİMDE 24 SİYASİ PARTİ YER ALACAK
YSK'nın açıklamasına göre 14 Mayıs'ta yarışacak siyasi partiler şu şekilde sıralandı:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anavatan Partisi
Büyük Birlik Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
İyi Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Zafer Partisi.
KESİN ADAY LİSTESİ 19 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK
Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Bu süreçte partilere de varsa eksiklerini tamamlamak için süre tanınmış oluyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci başlayacak.
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