YSK seçim için düğmeye bastı

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs’ta yapılaması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair mesai başladı.

14 Mayıs’ta yapılması beklenen kritik seçime dair mesai başlatıldı. Kurul, seçim sırasında izlenecek usul ve yöntemlere ilişkin genelgelerin yazımına başladı. İlk toplantı gerçekleştirildi. Seçim kararı alınmasının ardından YSK nasıl bir yol izleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Mart’ta, 14 Mayıs’ta yapılmak üzere seçim kararı alması bekleniyor. Bu kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu, toplanarak seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına dair kararı yer alacak.

Habertürk’ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, ilk turun 14 Mayıs’ta ikinci turun 28 Mayıs’ta yapılacağı belirtilecek. YSK bu toplantıda kamu görevlilerin istifa etmesi gereken tarihleri de ilan edecek. Bu kapsamda, milletvekili olmak isteyen kamu görevlileri için 4-5 günlük bir süre açıklanacak. Tabi bu kararda; istifa etmesi gereken kamu görevlileri de tek tek sayılacak.

HANGİ İSİMLER İSTİFA EDECEK?

YSK’nın Haziran 2018 genel seçimleri için aldığı kararda; milletvekili adayı olmak isteyen şu isimlerin görevlerinden istifa etmeleri gerektiğini belirtmişti:

"Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, öğretim elemanları, YÖK üyeleri, RTÜK üyeleri, Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar…"

Ancak; Cumhur İttifakı çevreleri “istifaları gerekmiyor” dese de vekil adayı olmak isteyen bakanların durumun da bir itiraz gelmesi halinde YSK tarafından değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Yine önceki sistemde olmayan bakan yardımcıları için de YSK’nın karar alması bekleniyor.

TAKVİM İÇİN 20 İLA 21 MART İŞARET EDİLİYOR

Yüksek Seçim Kurulu, seçim kararı ve kamu görevlilerinin istifalarına ilişkin karar sonrası seçim takvimini ilan edecek. Takvimin 20-21 Mart’ta başlamak üzere ilan edilebileceği ifade ediliyor. Bu durumda seçimler; 55-60 gün gibi bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan; YSK dün itibarıyla seçime dair mesaisine başladı. Seçim takvimi süresince izlenecek usul ve yöntemlere ilişkin genelgeler ile alınacak kararlar müzakere edilmeye başlandı.

KARARLAR VE GENELGELER NELER OLACAK?

- Siyasi Partilere seçmen kütüğü verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar

- Oy verme günü yasakları

- Siyasi partilerin aday listelerini vermesinde uyulması zorunlu usullerin belirlenmesi

- Bağımsız adayların başvurularında uyulması zorunlu usul ve esaslar ile yatırılacak teminat miktarının belirlenmesi

- Siyasi reklam kararı

- Milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin inceleme ve itirazına dair usul ve esasların tespiti

- Yurtdışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımı konusunda izlenecek usul ve esaslar

- Aday tarafından verilecek mal bildirimin usul ve esasları

- Adaylar tarafından kullanılacak listelerin şekil, içerik ve onaylanması…

- Bağış ve yardım alınması usul ve esasları

- Siyasi Partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayları başvuru evrakları incelenmesi

- Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin ilanı

- Cumhurbaşkanı adayların radyo ve televizyonlarda yapacakları propaganda konuşmaların usul ve esas ve günlerinin belirlenmesi…