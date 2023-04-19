  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YSK'dan Millet İttifakı kararı: Bu 16 ilde ittifak olmayacak!

YSK'dan Millet İttifakı kararı: Bu 16 ilde ittifak olmayacak!

YSK'dan Millet İttifakı kararı: Bu 16 ilde ittifak olmayacak!
Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı'nın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde, ittifak isminin kullanılamayacağına karar verdi.

CHP ile İYİ Parti'nin 16 ilde fermuar modelinde anlaşmasına yönelik başvuruları değerlendiren YSK, 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modelinde anlaştıklarını duyurmuştu. Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Millet İttifakı’nın YSK temsilcileri bu illerde oy pusulalarında “Millet İttifakı” isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair YSK’dan görüş isterken, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise "Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını” belirtti.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLDİ

 YSK dün yaptığı toplantıda her iki başvuru üzerinden durumu değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda; Yüksek Seçim Kurulu, söz konusu 16 ilde “Millet İttifakı” adının kullanılamayacağına karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde “Millet İttifakı” ibaresi yer almayacak.

Millet İttifakı seçmenleri 14 Mayıs’ta; Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari’de sadece CHP logosunu; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İYİ Parti logosunu görecek.

Etiketler seçim pusula millet ittifakı ysk Yüksek seçim kurulu karar chp iyi parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayraktar Kızılelma göklerde! Yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı
Ekonomistlerin yeni döviz endişesi bu oldu
Erdoğan duyurdu: Kira zamlarına yeni düzenleme geliyor
YSK kararını verdi: Aday olan Bakanlar istifa edecek mi ?
İstanbul'un en riskli 2 ilçesi belli oldu
EYT ile emekli olanların yeni mesleği bu oldu
İstanbul'da büyüleyen manzara! Yeni gün böyle başladı
Meteoroloji bayramda hava durumunu açıkladı
Tarihi an! Karadeniz gazı karaya ulaşıp, geceyi aydınlattı!
Muharrem İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini