Yüksek kira zammını kabul etmeyince hayatı kabusa döndü

Ankara’da yaşayan kiracı Adem A., ev sahibi Mehmet D.’nin yüzde yüzlük kira artışını kabul etmediği için oturduğu dairenin elektriği kesildi.

Ev sahibi Mehmet D., Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evinin kirasını 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarmak istedi. Ancak kiracı Adem A., emekli olduğunu ve bu kirayı ödeyemeyeceğini söyledi. Mehmet D., kiracısından evi tahliye etmesini istedi ancak A. bunu da kabul edemeyeceğini söyledi. Mehmet D., kendi üzerine olan elektrik aboneliğini iptal etti.

ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİ İLE OTURUYOR

Kiracı Adem A., 10 yıldır zihinsel engelli kardeşi ile oturduklarını, ev sahibinin isteği üzerine kirayı da elden verdiğini belirtti. Bu yüzden elektrik, doğal gaz aboneliklerin ev sahibinin üzerinde olduğunu söyleyen A., "Buradan çıkmamı ya da 10 bin lira kira vermemi istiyor. Benim emekli maaşım zaten yeni 10 bin lira oldu. 10 bin lira kira versem; 900 lira yakıt parası, suyu, gazı var.

Nasıl geçineceğim? Doğal gazı da kesmişti, ben hemen gidip abone oldum; fakat elektriğe yetişemedim. Elektriği açtırmaya gittiğimde, 'Daire ev sahibinin eşinin üzerine, bize onun kimlik fotokopisini getir, öyle açalım' dediler. O da vermiyor. Ne yapacağımı şaşırdım.” açıklamasında bulundu.

'10 SENE KİRAYI ELDEN ALDI, VERGİ VERMEDİ'

Adem A., “Ev sahibine söylediğimde, 'Beni ilgilendirmez' diyor. Başka gelirim de yok. Kombi çalışmıyor, elektrik yok, ocakta su ısıtıp banyoya gidiyoruz. İlkel bir yaşam sürüyoruz, mumla yaşıyoruz. Lavaboya, mutfağa mumla gidip geliyoruz. Mahkemeye vereceğim. Ev sahibi, 10 sene kirayı elden aldı, vergi vermedi" dedi.

EV SAHİBİ ZAMLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

Ev sahibi Mehmet D. ise aboneliği üzerine alması için kiracısının elektriğini kestirdiğini iddia edip, yüzde 100 zamla ilgili açıklama yapmadı.