Yüksek Seçim Kurulu açıkladı: İşte oy kullanacak olan seçmen sayısı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki seçimde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

YSK, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı. Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.

195 BİN 705 SANDIK KURULACAK

YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

19 NİSAN'DA SEÇMEN KAĞITLARININ DAĞITIMINA BAŞLANACAK

Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak