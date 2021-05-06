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Yumurta hırsızı kamerada! Kendisi bile bunu beklemiyordu

Bartın’da balkona yerleştirdiği yumurtaları kaybolan ev sahibi, balkona kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ev sahibi, yumurtalarını çalan hırsızı görüntülemeyi başardı.

Bartın Orta Mahalle’de bulunan bir apartmanın balkonuna konulan yumurtaların eksildiğini fark eden ev sahibi durumdan şüphelendi. Balkonuna kamera yerleştiren ev sahibi gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Görüntüleri izleyen ev sahibi kutudaki yumurtaların her akşam saatinde gelen karga tarafından alındığını tespit etti. 1 haftada yaklaşık 10 yumurtayı alıp giden karganın o anları kameraya yansıdı.

 

Etiketler kargao video yumurta yumurta hırsızı
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