Yurt genelinde 39 bin sürücüye radar cezası!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla; 17-19 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde 3 gün süreyle eş zamanlı hız denetimleri yapıldı. 60 bin 400 araç ve sürücüsünün denetlendiği uygulamalarda, 4 bin 53'ü gece olmak üzere 39 bin 209 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem yapıldı. Söz konusu denetimlerin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.



