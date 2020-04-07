Yurt genelinde evde kal çağrısına uyuldu

Başkent Ankara'da şehrin işlek noktası olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanlarında sokağa çıkılmaması uyarıları hafta içinde de karşılık buldu.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, uyarılara dikkate alarak maske ve eldiven takarak görevlerini yerine getiriyor.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamaları sürüyor.

İSTANBUL GENELİNDE "SESSİZLİK" HAKİM

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve vatandaşların uyarıları dikkate almasının da etkisiyle İstanbul genelinde sessizlik hakim.

Tarihi yarımada başta olmak üzere Beyoğlu, Beşiktaş Sarıyer gibi merkezi yerlerle Esenyurt, Avcılar gibi İstanbul'un diğer ilçelerinin normal zamanlarda kalabalık olan noktalarında az sayıda kişinin dışarı çıktığı gözlendi.

Sahil kenarları ve parklar başta olmak üzere vatandaşların gezmeyi tercih ettiği en önemli mekanlar da sessiz kaldı.

Trafiğin en sakin günlerini yaşadığı İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

EGE SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ

Ege Bölgesi'ndeki illerde, Kovid-19 salgını nedeniyle süren "evde kal" çağrısının etkisiyle sokak ve meydanlarda sakinlik gözlemlendi.

İzmir'de önemli meydanlarının başında gelen Konak'taki tarihi Saat Kulesi ve çevresi boş kalırken, insanların dışarıya zorunlu olmadıkça çıkmadıkları görüldü.

Kentteki vatandaşların yüksek oranda maske taktığı görülürken, şehir içi trafikteki sakinlik de dikkati çekti.

Denizli'de de şehrin en işlek yerlerinde insan yoğunluğu olmadı.

Manisa'da ise vatandaşların yoğun olduğu alanlar boş kalırken, dışarı çıkmak zorunda kalanların da maske takıp tedbir aldıkları gözlemlendi.

Uşak'ta ise kent genelinde vatandaşların kalabalık olduğu alanlar, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Aydın'da da kent genelinin tenha olması dikkati çekti.

TURİZMİN BAŞKENTİ SAKİN

"Turizmin başkenti" Antalya'nın, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri sakin günlerini yaşıyor.

DOĞU MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE DE ÇAĞRILARA BÜYÜK ORANDA UYULDU

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti.

Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı. D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi oranda azalma yaşandı. Trafikte az sayıda bulunan aracın büyük kısmını kamyon ve tırlar oluşturuyor.

Sakarya'da vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı ve Donatımpark'ta sessizlik hakim oldu.

Bolu kent merkezinde insan yoğunluğu bir önceki güne göre daha az durumda olmasına rağmen, havanın güneşli olmasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yavaş yavaş cadde ve sokaklara çıkmaya başladı.

Düzce'de normal şartlarda insan yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Anıtpark ile Belediye Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Zonguldak'ın en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi'nde az sayıda vatandaş olduğu gözlemlenirken, sahil ve parklarda da sessizlik hakim oldu.

Bartın ve Karabük'te de sokaklarda da sessizlik hakimdi.

İÇ AANADOLU'DA SAKİNLİK SÜRÜYOR

Konya'da, Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı’nın bugün de boş olduğu görüldü.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürüyor.

Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzergahlardaki sessizlik devam ediyor.

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor. Sokaklardaki az sayıda kişi, polis ve zabıta ekiplerince uyarılıyor.

Kayseri'de, kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı'nın bulunduğu alanların kısmen sakin olduğu görüldü.

Sivas'ta şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik güçleri, vatandaşlara sosyal mesafeleri koruma uyarısında bulundu.

Yozgat'ta Cumhuriyet Maydanı'nın boş olduğu gözlendi. Polis ekipleri sürekli anons yaparak vatandaşları uyardı.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk görülmedi. Kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı, park ve bahçeler boş kaldı.

Kırşehir'de, kentin en işlek yerleri olan Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi Meydanı, Terme ve Atatürk caddelerinin sakin olması dikkati çekti.

KAPADOKYA DA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Nevşehir’de, bazı caddelerin trafiğe kapatılmasının ardından halkın "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü.

Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan mekanlarda da sakinlik yaşanıyor.

GAZİANTEP, ŞANLIURFA, ADIYAMAN, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS VE MALATYA SESSİZ

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.

Gaziantep'te kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı boş kalırken, işlek caddeler yerini sessizliğe bıraktı.

Şanlıurfa'da kent merkezinde insan yoğunluğunun azaldığı görülürken, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin "sakin şehir" ağına dahil ettiği ve yılın bu döneminde bir çok ziyaretçi ağırlayan Halfeti'de de sessizlik hakim.

Malatya'da ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan yoğunluğunun azaldığı görülüyor.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ÇAĞRI KARŞILIK BULDU

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşlara evlerinde kalması uyarısı yaptı. Giriş çıkışlara kapatılan kentte ekipler, toplu yaşam alanları ve caddelerde denetimler yaptı.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar boşaldı.

Erzurum'daki en işlek cadde olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerlerde sessizlik hakim oldu.

Kars, Ağrı, Tunceli ve Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da ise caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı, vatandaşlar "evde kal" çağrısını yanıtsız bırakmadı.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta da Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuldu.

Polis ve jandarma ekiplerinin sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunduğu bölge illerinde normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanlarının boş kaldığı görüldü.

TRAKYA "EVDE KAL" ÇAĞRISINA KARŞILIK VERİYOR

Trakya'da genel itibarıyla salgın tedbirleri kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında "evde kal" çağrısına uyuldu.

Edirne'de salgından önce turizm açısından da yoğunluk yaşanan Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi boş bir görüntü oluşturdu.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde ise kent sakinlerinin sıklıkla gittiği meydanlarda çok az sayıda kişi görüldü.

KARADENİZ'DE VATANDAŞLAR EVİNDE

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de vatandaşlar "evde kal" çağrısına karşılık veriyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı ile şehrin eş işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi de en sessiz günlerini yaşıyor.

Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi meydanları, Giresun'da Atatürk Meydanı, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Memişağa Parkı ile araç trafiğine kapatılan Osman Karavin Caddesi, Artvin'de Atapark Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Kültür Sokağı'nda eskiye oranla sakinlik gözlendi.

Samsun'un en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kalırken cadde sokak ve parklarda büyük oranda sessizlik hakim.

Görevli ekiplerin dışında kentte araç ve yaya trafiğinin azaldığı toplu taşıma araçlarında ise yoğunluk yaşanmadı.

Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile kentin en işlek noktalarından Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğunun çok büyük oranda azaldığı gözlendi.

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı ve meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğunun büyük oranda azaldı.

Sinop'ta, vatandaşlar yapılan sokağa çıkma çağrılarına uymaya devam ediyor. Kentin işlek caddeleri ile meydanlarında insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Amasya'da, Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kastamonu ve Çankırı'da da meydan ve caddeler oldukça sakin durumda.

BURSA, ESKİŞEHİR, ÇANAKKALE, YALOVA, BALIKESİR VE BİLECİK'TE SAKİNLİK VAR

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve Bilecik'te "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Bursa'da, Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere kentin hareketli bölgelerinde yoğunluk bulunmuyor. Emniyet güçleri, meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak araç geçişine izin vermiyor.

Eskişehir'de daha önce kentin hareketli noktaları arasında yer alan Bursa Caddesi, İsmet İnönü 2 Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

Çanakkale'de Kayserili Ahmet Paşa Caddesi ve Kordon Boyu ile Çarşı Caddesi'nin önceki kalabalık görüntüsü yerini sessizliğe bıraktı. Yeni Kordon bölgesinde ise işe gidenlerin haricinde sokağa çıkan kimse olmadı.

Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de de vatandaşların sokağa çıkmadıkları gözleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DE "SESSİZLİK" HAKİM

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar sessizliğe büründü.

Adana Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Kentteki Atatürk Parkı da alınan önlemler kapsamında boş kaldı.

Mersin'de, kent merkezindeki Cumhuriyet Alanı ve 3 Ocak Atatürk Meydanı'nın yanı sıra sahil kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda da sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların uğrak yerlerinden kıyı şeridindeki Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarında da sakinlik göze çarptı. Polis ekipleri, sahilde sık sık denetim yaptı.

Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşların evde kalarak dışarıya çıkmadıkları gözlendi.