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  3. 17 Ekim 2020 17:49

Yüz yüze eğitime koronavirüs molası! Okul karantinaya alındı

Kayseri'de 63 öğrencisi, 4 öğretmeni bulunan bir okulda, öğretmenlerden birinin koronavirüse yakalanması nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Yüz yüze eğitime koronavirüs molası! Okul karantinaya alındı
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Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi, Karaözü Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Mustafa Topçuoğlu ilk ve orta öğretiminde görevli 4 öğretmenden birine iddialara göre, koronavirüs (covid-19) teşhisi konuldu.

63 öğrencisi bulunan okulun ikinci bir emre kadar karantiya alındığı açıklandı. 

Karaözü Mahallesi Muhtarı Muzaffer Özdemir sosyal medya üzerinden sosyal medyadan paylaşım yaparak olayı duyurdu.

okul , koronavirüs , yüz yüze eğitim
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