Yüz yüze eğitime koronavirüs molası! Okul karantinaya alındı

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Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi, Karaözü Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Mustafa Topçuoğlu ilk ve orta öğretiminde görevli 4 öğretmenden birine iddialara göre, koronavirüs (covid-19) teşhisi konuldu.
63 öğrencisi bulunan okulun ikinci bir emre kadar karantiya alındığı açıklandı.
Karaözü Mahallesi Muhtarı Muzaffer Özdemir sosyal medya üzerinden sosyal medyadan paylaşım yaparak olayı duyurdu.
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