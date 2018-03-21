Türkiye'nin yüzde 73'ü böyle çalışmak istiyor !
Türkiye'nin yüzde 73'ü böyle çalışmak istiyor !
Merkel'den küstah Afrin açıklaması !
Merkel'den küstah Afrin açıklaması !
Bu fırsatı kaçırmayın ! 165 milyon euro hibe dağıtılıyor
Bu fırsatı kaçırmayın ! 165 milyon euro hibe dağıtılıyor
GATA'dan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
GATA'dan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Bakan'dan müjdeli açıklama: ''400 TL vereceğiz''
Bakan'dan müjdeli açıklama: ''400 TL vereceğiz''
İkinci el otoda fiyat uyarısı: ''Yaza kadar artacak''
İkinci el otoda fiyat uyarısı: ''Yaza kadar artacak''
FETÖ'den tutuklanan eski Danıştay üyesine tahliye
FETÖ'den tutuklanan eski Danıştay üyesine tahliye
ABD'deki bombalı saldırıların faili kendini havaya uçurdu
ABD'deki bombalı saldırıların faili kendini havaya uçurdu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Mart 2018 17:21

Yüzlerce kilo bulundu... Vatandaş ihbar etti !

Sakarya'da Yuvacık Barajı'na dökülen Serindere'ye atılmış halde bulunan yüzlerce sucuk ve kokoreç bulundu.

Yüzlerce kilo bulundu... Vatandaş ihbar etti !
A+ A-

Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesi arasında bulunan ve Yuvacık Barajı'na dökülen Serindere'ye atılmış halde yüzlerce kilo sucuk ve kokoreç bulundu. Yapılan incelemede sucukların tüketim tarihinin geçtiği belirlendi.
 
Pamukova Mesuriye Mahallesi ile Kartepe Sultaniye Mahallesi arasında bulunan ve Yuvacık Barajı'na dökülen Serindere'de vatandaşlar çok sayıda kangal sucuk ve kokoreç buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kartepe jandarması ve Kartepe Belediyesi zabıtası geldi.

Ekipler bölgenin Pamukova ilçesi sınırında bulunduğu gerekçesiyle konuyu Pamukova mülki idaresine bildirdi. Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Pamukova zabıtası ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, deredeki sucuk ve kokoreçlerin tüketim tarihinin geçtiğini belirledi.

Numune alınan sucuk ve kokoreçler imha edildi. Derede bulunan sucukların, Kartepe'de faaliyet gösteren bir restorana ait olduğu, bu firmaya daha önce yapılan denetimde sucuklarda at eti tespit edildiği öğrenildi. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü numuneleri incelemeye aldı. 

DHA

kokoreç , sucuk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM