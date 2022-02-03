Zafer Partili Şahsuvaroğlu: ''Veriler karartılıyor''

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfü Şahsuvaroğlu haftalık olağan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Lütfü Şahsuvaroğlu, devletin resmi verileri kararttığı, halka bilgi verilmediği açıklamasında bulundu. Resmi Gazete’de, vatandaşlık verilen kimselerin listesinin yayınlanmaması konusuna dikkat çeken Şahsuvaroğlu; “Hiçbir demokratik ülkede verilerin karartılması mevzubahis olamaz. Halkın, devletin bütün kurumlarındaki olan bitenden haberi olması icap eder. Resmi gazetede vatandaşlık verilenler yayınlanırdı, yayınlanmıyor. Halkımızda tüik verileri üzerinde derin bir kuşku var, bundan sonra da hiçbir şekilde güvenilmeyeceğini düşünüyor. Hemen her alanda rakamlar ya saptırılmış ya karartılmış. Böyle demokrasi olmaz.” dedi.

ZAFİYET VAR

Yapılan kamuoyu araştırmalarına değinen Lütfü Şahsuvaaroğlu; “Ekonomiden sosyal politikalara, dış politikadan güvenlik meselelerine kadar devlet çarkının doğru dürüst işlemediği kanaati milletimizde hakim bir görüş halinde. Millet, devlette bir zafiyetin olduğunu yapılan kamuoyu araştırmalarında dile getiriyor. Türk milleti devletini geri istiyor. Alıştırılmış çaresizlik zincirlerini kırmak isteyen türk milletinin önünde artık bir zafer partisi gerçeği var.” şeklinde konuştu.