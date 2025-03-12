Dünyaca ünlü markanın ürünü için toplatma kararı!

dünyaca ünlü Fransız kozmetik devi L'Oreal'in Türkiye'de de satılan La Roche-Posay markası altında satışa sunulan popüler kremi için toplatma kararı alındı.

Fransa merkezli kozmetik markası L'Oréal, içeriğindeki bir bileşen nedeniyle 'Duo Akne Leke Tedavisi' kremi için toplama kararı aldı.

La Roche-Posay markası altında satılan bu kremde bulunan benzoil peroksit, yüksek sıcaklıklar veya UV ışınları gibi koşullara maruz kaldığında kanserojen özellik gösterebilecek olan benzene dönüşme riski taşıyor.

La Roche-Posay sözcüsü, bu bileşenin yalnızca bir parti üründe çok düşük miktarlarda bulunduğunu belirtti.