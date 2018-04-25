Kadınlarda saç ekimi doğal görünür mü?

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Saç Ekim Merkezi Uzmanları, kadınlarda saç dökülmesi ve saç ekimi teknikleri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Kadınlarda saç dökülmesi yaygın olarak görülse de kellik nadiren görülür. Farklı sağlık koşulları oluşmadığı sürece ön saç çizgisi kaybolmadan kafa derisinin tamamında seyrelmeler oluşur. Tam kellik oluşması durumunda ise erkeklerden daha büyük sıkıntılara yol açabilir.

Kadınlarda saç dökülmesi tedavisi, saç dökülme şekillerinin yaygınlığı, kadınların saç modellerinin çeşitliliği ve feminen ön saç çizgisi tasarımı nedeniyle erkeklerden farklıdır.

Çoğu kadın için, saç dökülmesi kalıtımsal özellikler nedeniyle oluşur; fakat diğer tıbbi nedenler de örneğin düşük demir ve tiroid hormon seviyeleri, yüksek testosteron seviyeleri, yeme bozuklukları ve hamilelik de dahil olmak üzere saç dökülmesine katkıda bulunabilir.

Kadınlarda saç dökülmesinin bir diğer yaygın nedeni ise yüz germe ve kaş kaldırma gibi yüz cerrahisini takiben oluşan yara izlerinin bulunduğu alanlardaki saçın dökülmesi durumudur.

Son olarak, aşırı yüksek alın şekline sahip olan bazı kadınlar da saç ekimiyle ön saç çizgilerini aşağıya çekerek daha uyumlu ve doğal bir görünüme kavuşmak isteyebiliyorlar.

Kimler için uygundur?

Genetik, ilaç, hamilelik veya diğer rahatsızlıkların sonucu olarak saç kaybı yaşayan kadınlar, saç ekimi ameliyatı için aday olabilirler. Saç kaybı her yaşta görülebilir ve birçok kadın için rahatsızlık kaynağı olabilir. Çeşitli saç stilleri, saç kaynakları, peruklar ve topikal kremler denemiş olabilir, ancak genellikle sonuçlarından memnun kalınmaz.

Saç ekimi ile genel seyreklik ve ön saç çizgisi düzeltilebiliyor. Prosedürü düşünenler, donör kıl foliküllerinin hasat edilebileceği yoğun saç köklerinin bulunduğu alanlara sahip olmalıdır.

Saç ekimi nasıl uygulanır?

Kadınlarda saç ekimi operasyonu seyrek veya düzensiz saç sorunu yaşayan kadınlar için uzun vadeli bir çözüm sunuyor. İlk önce saç dökülmesi analiz edilir ve nakil işleminin gerekli olduğu alanlar tespit edilir. Yüzünüze uygun, feminen görünümü koruyan bir ön saç çizgisi tasarımı yapılır. Ardından ekim işlemine geçilir.

Genellikle başın arka tarafındaki kısımlar donör bölge olarak kullanılır. Ardından loka anestezi yöntemi ile belirlenen donör alan uyuşturularak ekilecek olan saç folikülleri alınır. Bu işlem için genellikle saç köklerinin tıraşlanmadan teker teker alındığı DHI ya da long hair FUE tekniği tercih edilmelidir. Saç ekimi cerrahınız her saç kökünü hassas bir şekilde size doğal görünümlü yoğunluk ve kalınlık veren bir şekilde yerleştirir.

Saç ekimi sonrası iyileşme süreci

Operasyondan sonra aynı gün eve dönülebilirsiniz. Prosedürünüzü izleyen ilk birkaç gün içinde bol bol dinlenmeli ve yorucu aktivitelerden kaçınmalısınız. Kullanılan tekniğe göre genellikle 3 gün sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz, ancak özellikle yedi ila on gün boyunca nazik ve yumuşak olmaya devam etmelisiniz.

Nakledilen foliküllerden kayda değer bir büyüme elde etmek birkaç ay sürebilir ve prosedürünüzün nihai sonuçlarını görmek için bir yıla kadar sabretmeniz gerekir. Yeni saçlarınız mevcut saçlarınızın uzunluğu ile aynı hizaya gelmesi birkaç aylık süreye ihtiyaç vardır.