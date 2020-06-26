Haziran ayında 16 günde 17 kadın öldürüldü

Son dönemlerde dizilerde artan şiddet, cinsel taciz ve istismar olaylarının toplumu olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ceza Hukukçusu Av. Semra Ilık, “Baktığımız zaman sokaktaki gençler hatta çocuklar, dizilerden almış olduğu figür ve taklitlerle özenti bir hayata giriyorlar. Bunun sonucunda ileride sorumluluk alacak, evlenecek çocuklar aile içi sadakat ve düzeni oluşturarak bir birey değil de eli silah tutan bireyler haline geliyor. Bunun önüne geçmek için ise aile içi aldatma ve şiddet eğilimlerini artıran dizilerin acilen TV ekranlarından kaldırılıp yeni gelen senaryoların dikkatlice incelendikten sonra onay alması gerekiyor” dedi.

ÇÖZÜM EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜ YAKALAMAK

Global değerlere bakıldığında kadınların, erkekler tarafından dışlandığına ve nefret söylemlerine maruz kaldığına dikkat çeken Ceza Hukukçusu Av. Semra Ilık, “Bir kadının kısa etek giymesi, eşinden boşanmak istemesi, nişanlısından ayrılmak istemesi ya da evlilik düşüncesiyle biriyle görüşmek istemesi gibi nedenler kadın cinayeti, töre ve intihar sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra doğuda gerçekleşen kadın cinayetlerinin ve intiharlarının sebepleri de ayrıca üzücü. Sosyal ve ekonomik sıkıntılar, maddi zorluklarla geçen yaşam, sosyal yaşam alanlarında eşler tarafından getirilen kısıtlamalar da cinayetleri tetikliyor. Bu noktada ise çözüm net ve basittir, ekonomik özgürlüğü yakalamak.” dedi.

Ceza Hukukçusu Av. Semra Ilık, “Aynı zamanda kıskançlık krizleri yaratıp aile içi şiddeti bahane ederek psikolojik rahatsızlıklar ve huzursuzlukları meydana getiren erkeklerin ciddi anlamda psikolog desteği alması gerekiyor. Bunun yanında evlilik öncesi danışmanlık hizmetinin verilmesi de gereklilik arz ediyor. Evlilik içinde çıkan şiddet ve uyuşmazlıkları önlemek ve boşanmaların önüne geçmek amacıyla evlilik öncesinde tarafların ciddi anlamda birbirlerini tanımaları oldukça önemli. Bu anlamda kadın cinayetlerinin sebepleri ve öldüren kişilerin genel özellikleri ortaya çıkarıldığında bu tür vakaların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler alınıp eylemlerin önüne geçilebilir” diye konuştu.