Wolphin Kadın Taytları

Işte bu makalede tüm bu önemli bilgileri sizlere aktarmış olacağız taytlı kadinlar için!

Kadın tayt normal pantalonlara göre çok farklıdır. Spor taytları daha dardır ve her vücüdün kısmı belli

olmaktadır. Bunun Için giydiğiniz şekil çok büyük bir önem taşımaktadır, normal pantalonlar çok dar

olmadıkları için fazla cildi göstermez, ama taytlarda dikkatli olmamız gerekiyor.

Yürürken veya koşarken rahatsız olmak istemiyorsak, o zaman seçtiğimiz tayta önem göstermeliyiz. Fazla

dar veya cildi fazla gösteren taytlardan uzak durmalıyız ve tercih etmemeliyiz.

TAYTLAR İLE BERABER KISA ÜSTLERİ GİYMEYİNİZ

Spor taytları giyerken uzun üstleri tercih etmelisiniz. Spor taytları dar oldukları için ara sıra arka

kısmınızın görünmemesi için uzun üstler giymek iyi bir fikirdir. uzun üstler giymek de size güzel bir

görünüş sağlar ve bu taytları da iş yerinde bile giyebileceksiniz.

Iş yerinde rahat olmaktan daha güzel bir şey yoktur sanırım! taytları güzel bir şekilde başka kıyafetlerle

birleştirdiğinizde çok formal, profesyonel bir görünüş kazanabilirsiniz.

ÇOK AÇIK RENKLERDEN UZAK DURUNUZ

Açık renkli taytlar her yerdedir, biliyoruz. Ama çok açık renkli taytlar her zaman iyi bir fikir olmayabilir

taytlı kadinlar için, spor salonunda veya yoga derslerinizde giymek iyi ve normal iken çok açık renkli spor

taytları dışarıda giymek kötü bir fikirdir genellikle. koyu renkli taytlar size daha şık bir görünüş sağlar ve

sizin daha uzun durmanıza yardımcı olacaktır.

Ama en önemli nokta şudur, sizin ten renginiz ile aynı olan spor taytları giymeyiniz, hiç bir şey giymemiş

gibi duruacaktır ve bu hiç güzel bir görünüş olmayacaktır!

DAR ÜSTLERDEN UZAK DURUNUZ

Hem altta hem de üstte dar bir şey giymek hiç bir zaman güzel bir şey olmayacaktır taytlı kadinlar a, aynı

kural da spor taytları için de geçerlidir. Daha uzun ve daha bol üstler size daha güzel ve şık bir görünüş

sağlayacaktır.

AYAKKABI SEÇİMLERNİZ ÇOK ÖNEMLİ

Kadın tayt genelde çok uzun olmuyor ve bunun için ayakkabı seçerken dikkatli olmalıyız, çünkü yanlış

ayakkabı bizi çok kısa gösterebilir. Yaz aylarında güzel bir topuklu ayakkabı giymek bize çok hoç bir

görünüş sağlayacaktır, kış aylarında ise güzel botlar giymek aynı etkiye sahip olacaktır.

Aynı zamanda da giyeceğiniz ayakkabı rahat olmalıdır, rahatlık her zaman en önemli şeydir bir şey

seçerken işte taytlı kadınlar buna dikkat etmeliler.

AKSESUAR HER ZAMAN İYİ BİR FİKİRDİR

Taytlarınızın daha güzel bir şekilde durmasını isterseniz ve kolay bir yolunu arıyorsanız, doğru

aksesuarları seçmek bunu yapmanın en iyi yollarından biridir. Şimdi ise kolyeyi ve süslü el çantasını

takmanın zamanı geldi! Ve güneş gözlüğünüzü de unutmayınız...

