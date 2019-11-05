Wolphin Kadın Taytları

Işte bu makalede tüm bu önemli bilgileri sizlere aktarmış olacağız taytlı kadinlar için!
Kadın tayt normal pantalonlara göre çok farklıdır. Spor taytları daha dardır ve her vücüdün kısmı belli
olmaktadır. Bunun Için giydiğiniz şekil çok büyük bir önem taşımaktadır, normal pantalonlar çok dar
olmadıkları için fazla cildi göstermez, ama taytlarda dikkatli olmamız gerekiyor.
Yürürken veya koşarken rahatsız olmak istemiyorsak, o zaman seçtiğimiz tayta önem göstermeliyiz. Fazla
dar veya cildi fazla gösteren taytlardan uzak durmalıyız ve tercih etmemeliyiz.
TAYTLAR İLE BERABER KISA ÜSTLERİ GİYMEYİNİZ
Spor taytları giyerken uzun üstleri tercih etmelisiniz. Spor taytları dar oldukları için ara sıra arka
kısmınızın görünmemesi için uzun üstler giymek iyi bir fikirdir. uzun üstler giymek de size güzel bir
görünüş sağlar ve bu taytları da iş yerinde bile giyebileceksiniz.
Iş yerinde rahat olmaktan daha güzel bir şey yoktur sanırım! taytları güzel bir şekilde başka kıyafetlerle
birleştirdiğinizde çok formal, profesyonel bir görünüş kazanabilirsiniz.
ÇOK AÇIK RENKLERDEN UZAK DURUNUZ
Açık renkli taytlar her yerdedir, biliyoruz. Ama çok açık renkli taytlar her zaman iyi bir fikir olmayabilir
taytlı kadinlar için, spor salonunda veya yoga derslerinizde giymek iyi ve normal iken çok açık renkli spor
taytları dışarıda giymek kötü bir fikirdir genellikle. koyu renkli taytlar size daha şık bir görünüş sağlar ve
sizin daha uzun durmanıza yardımcı olacaktır.
Ama en önemli nokta şudur, sizin ten renginiz ile aynı olan spor taytları giymeyiniz, hiç bir şey giymemiş
gibi duruacaktır ve bu hiç güzel bir görünüş olmayacaktır!
DAR ÜSTLERDEN UZAK DURUNUZ
Hem altta hem de üstte dar bir şey giymek hiç bir zaman güzel bir şey olmayacaktır taytlı kadinlar a, aynı
kural da spor taytları için de geçerlidir. Daha uzun ve daha bol üstler size daha güzel ve şık bir görünüş
sağlayacaktır.
AYAKKABI SEÇİMLERNİZ ÇOK ÖNEMLİ
Kadın tayt genelde çok uzun olmuyor ve bunun için ayakkabı seçerken dikkatli olmalıyız, çünkü yanlış
ayakkabı bizi çok kısa gösterebilir. Yaz aylarında güzel bir topuklu ayakkabı giymek bize çok hoç bir
görünüş sağlayacaktır, kış aylarında ise güzel botlar giymek aynı etkiye sahip olacaktır.
Aynı zamanda da giyeceğiniz ayakkabı rahat olmalıdır, rahatlık her zaman en önemli şeydir bir şey
seçerken işte taytlı kadınlar buna dikkat etmeliler.
AKSESUAR HER ZAMAN İYİ BİR FİKİRDİR
Taytlarınızın daha güzel bir şekilde durmasını isterseniz ve kolay bir yolunu arıyorsanız, doğru
aksesuarları seçmek bunu yapmanın en iyi yollarından biridir. Şimdi ise kolyeyi ve süslü el çantasını
takmanın zamanı geldi! Ve güneş gözlüğünüzü de unutmayınız...
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