Ünlü ekonomist duyurdu: Ev hanımlarına ''EYT gibi'' emeklilik imkanı geliyor

Türkiye'de milyonlarca ev hanımının hayali olan emeklilik hakkı için ünlü ekonomist Muhammet Bayram masadaki 2 ihtimali açıkladı.

AK Parti iktidarının ev hanımlarına emeklilik hakkı için Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine benzer bir hazırlık içerisinde olduğu ortaya çıktı.

TGRT Haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve ev hanımları için planlanan emeklilik sisteminin detaylarını paylaşan ünlü ekonomist Muhammet Bayram masada iki farklı ihtimalin olduğunu belirtti.

Bayram, 25 yıl evli kalanlar için getirilecek bir düzenlemenin konuşulduğunu ifade ederek "Evlenmeyi düşününler için de fırsat sunulmalı ki evlenen çiftler çocuk yapmak istesinler. Devletmiz sıfır faizli kredi ve evlilik kredisi gibi fırsatlar sunuyor ama yetmiyor. Şu anda konuşulan torba yasada 25 yıl evli kalmak ve bununla beraber de 3 bin 400 gün 5 bin 600 gün gibi günlerde emekli olmasını sağlamak" dedi.

Konuşulan bir diğer sistemin daha olduğunu belirten Bayram, "Ev hanımlarının 3'te 1 priminin devlet tarafından ödenecek. Bu daha olumlu ve makul. Ev hanımları 1000 gün ödemesi gerekirken devletin 300 gün ödemesi burada ciddi bir avantaj sağlayacaktır" dedi.

Muhammet Bayram ayrıca 25 yıl evli kalana emeklilik yapılmasının kötü olduğunu ifade ederek, "Yeni evleneceklere yönelik bunun yapılması doğum oranlarını artırabilir" diyerek, herhangi bir yaş sınırlamasının konuşulmadığını söyledi ve, "EYT'de olduğu gibi 43-45 yaşlarında emeklilik imkanı sunulabilir" dedi.