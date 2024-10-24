Bahçeli... Pes...

Vatanı, milleti dilinden düşürmeyen birisi nasıl bu hale gelebilir, hayret ve ibretle izliyoruz.

Koskoca bir misyonu temsil etme iddiasında olan partinin lideri şaşırtıyor.

20.dönem milletvekili rahmetli Kubilay Uygun Türk siyasetinin markalarından biriydi, namı diğer Fırıldak Kubi. Bir ay içinde 3 kez fikir değiştirmiş 3 kez parti değiştirmişti. Gerçekten siyasette savrulmanın markalaşmış haliydi kendisi. Bu güne kadar da rekoru kırılmamıştı, dün itibari ile bu savrulma rekoru kırıldı, bir daha da zor kırılır her halde.

Yalnız, böylesi bir savrulmanın lider düzeyinde ve bu şiddette olanına ilk kez tanık oluyoruz.

Bir dün söylediklerine bakıyoruz, bir bu güne. Tam ibretlik bir radikal dönüş.

Bu durumu değişim olarak nitelendirmek çok yanlış olur. Bu olsa olsa, dönüşümün sözlükteki anlamına karşılık gelir her halde.

Atatürk’ün yaktığı meşaleyi söndürmeye çalışan tüm siyasi anlayışlara, bu millet artık yol vermemelidir. Buna yürekten inanmak istiyorum.

Aksi takdirde,4000 yıllık devlet geleneği olan bu milletin kaderini etkileyebilecek böylesi siyasi hamleler, bu kadar rahat yapılabilirse, yeni bir fetret devri yaşanacak ve yeni bir karanlık döneme giriyoruz demektir.

Duam odur ki bu karanlık devrin fitilini ateşleyen siyasetçileri Allah tez zamanda islah etsin, onları takip edenlere ise hidayet nasip etsin inşallah.

Ey vatanseverler!

Vatan, futbol sahası değil, partiler de taraftarı olduğunuz takım değil.

Bırakın artık bu banazca takım tutar gibi parti tutmayı.

Kendilerini Milliyetçi ve Atatürkçü olarak tarif eden vatansever insanlarımıza açık çağrımdır.

Artık bir an önce uyanın bu gaflet uykunuzdan. Çünkü uyumaya devam ederseniz siz de bundan sonra telafisi olmayan bir karanlığın sorumlusu olabilirsiniz ve o karanlıktan herkes gibi siz de nasibinizi alırsınız.

Atatürk’e minnet hisleriyle bağlı milletin bir evladı olarak sizden açık talebimdir. Atatürk ile elde edilen Cumhuriyet kazanımlarımızı kaybetmemek için, ilk erken seçimde Atatürk’ü gerçekten temsil eden, onun için amansız bir siyasi mücadele veren Prof.Dr.Ümit Özdağ’a ve onun Zafer partisine hiç değilse bu krizleri aşmak için bir defalık bile olsa şans verin, destek verin. Yoksa korkarım ki çok geç olacak.