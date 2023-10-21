Böyle giderse robotlar traş yapacak

Son zamanlarda İstanbul ve memleketim Osmaniye’de gittiğim berberlerde, mesleğin geleceği açısından, çalışacak çırak bulamadıklarını, artık kalfa ve usta berber yetişmediğini işitir oldum. Günümüzde, özellikle şehirlerde traş olabilmek için önceden mutlaka randevu almak veya saatlerce beklemek gerekebiliyor.

Bazı berberlerdeki boş koltukları sorunca da, “Çalışacak adam yok ki” cevabını alıyorsunuz. Bu cevap, bazen kazanç yetersizliği nedeniyle mesleğe ilgisizliği, bazen de kalfa yetişmemesi nedeniyle koltuğun boş kaldığını ifade etmek için kullanılıyor.

Bu durumu, berberlik dışında diğer birçok (Özellikle el becerilerine, usta çırak ilişkilerine dayananan) meslekler için de söyleyebiliriz. Çok sayıda meslek sahibi, artık yetiştirecek adam bulamıyoruz şeklinde serzenişte bulunuyor.

Günümüzde, temel eğitim dönemi başta olmak üzere, herkesin mutlaka eğitim almasını, hatta üniversite mezunu olmasını amaçlayan bir bakış açısıyla karşı karşıyayız. Bu süreçte, el becerilerine, usta çırak ilişkilerine dayanan berber gibi mesleklerin de yaşatılması ve meslek mensubu yetiştirilmesi gerekmektedir.

Eskiden olduğu gibi, okuyamayanı çırak olarak vermek anlayışı yerine, hem okuyan hem de bir meslek sahibi olan nesillere ihtiyaç duymaktayız.

Toplum ihtiyacı dikkate alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, diğer bakanlıklar ve meslek odalarının işbirliği içerisinde konunun değerlendirilmesi ve mesleki teşviklerin sağlanması gerektiği kanaatindeyim.

Yoksa, bir arkadaşımın ifade ettiği gibi robotların traş yapacağı yıllara doğru gidiyoruz.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)