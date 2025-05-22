Halı Sahalarda Ani Kalp Ölümleri ve Sağlık Tedbirleri

Son günlerde, halı sahalarda spor yaparken yaşanan ani kalp ölümleri kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Genellikle sağlıklı görünen bireylerde meydana gelen bu ölümler, çoğunlukla bilinmeyen kalp hastalıkları veya aşırı efor sonucu oluşan ritim bozukluklarından kaynaklanmaktadır.

Uzmanlara göre, özellikle 30 yaş üstü bireylerde, profesyonel sağlık taramasından geçmeden yoğun fiziksel aktivitelere başlamak ciddi riskler doğurabilir.

Halı sahalarda alınması gereken başlıca sağlık tedbirleri:

1-Periyodik Sağlık Kontrolleri: Katılımcıların özellikle kalp-damar sistemi açısından kontrollerden geçmesi hayati önem taşır.

2-Isınma ve Soğuma Egzersizleri: Maç öncesi ve sonrası yapılacak uygun egzersizler kalp üzerindeki ani yüklenmeyi azaltır.

3-Acil Müdahale Ekipmanları: Sahalarda otomatik eksternal defibrilatör (AED) bulundurulması ve personele temel yaşam desteği eğitimi verilmesi gerekir. Ayrıca, en yakın sağlık birimine ulaşım ve iletişim imkanları sağlanmalıdır.

4-Sağlık Bilinçlendirme: Katılımcıların kendi sağlık durumları hakkında bilinçli olmaları, riskleri azaltır.

5-Düzenli Antrenman ve Dengeli Beslenme: Sporcu sağlığının temelidir.

Unutulmamalıdır ki, spor sağlık için yapılır; ancak bilinçsizce yapıldığında ciddi sonuçlara yol açabilir. Halı sahalarda hem spor keyfi yaşanmalı hem de sağlık tedbirleri ihmal edilmemelidir.

Havaların ısınmasıyla birlikte yoğunluğun artış gösterdiği halı sahalarda, merkezi ve yerel yönetimler denetim ve kontrol görevlerini eksiksiz yerine getirmelidir.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)