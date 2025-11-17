Hayata dair bir yazı: Taksim'de bir akşam vakti

Dün akşam saatlerinde Taksim Meydanı’ndan başlayarak Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte, yabancı turistlerin yoğunluğu dikkat çekiciydi. Karşımızdan gelen kişilerin neredeyse yüzde 50’den fazlasının yabancı uyruklu olduğu görülüyordu. Caddede ciddi bir insan kalabalığı varken, lokum ve tatlı satışı yapanlar hariç, yeme-içme işletmelerindeki sakinlik göze çarpıyordu. Buna karşılık, giyim satışı yapan işletmeler oldukça kalabalıktı. Kasım ayı indirimli satış döneminin bunda etkili olduğu söylenebilir.

Caddeye cephesi olan bazı işletmelerde, vitrinde satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketi bulunmaması ise oldukça düşündürücüydü.

Taksim Meydanı’ndaki kestanecilerin etrafını saran dumanlar ile Taksim Anıtı’nın çevresini kuşatan polis bariyerleri dikkat çekiyordu.

Lokanta, kafe ve restoranların önünden geçerken, çalışanların Arapça ağırlıklı konuşarak turistleri işletmelerine çekmeye çalıştıkları görülüyordu. Bizi de yabancı turist sanan bazı çalışanlara İngilizce karşılık vererek yolumuza devam ettik.

Bir şeyler yemek için oturduğumuz işletmeye, sonradan Birleşik Krallık’tan geldiklerini öğrendiğimiz bir turist grubu geldi. Masamıza göz atarak, işletmeyi kastederek “Güvenli bir yer mi?” ve “Gıdalar güvenli mi?” şeklinde sorular yöneltmeleri oldukça dikkat çekiciydi. Anlaşılan, medyaya yansıyan üzücü ölüm olayı onları da tedirgin etmiş. Bu olayın bir an önce aydınlatılması ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Cadde boyunca görev yapan polis araçlarını ve polisleri görünce, bir yandan güvenli bir ortamda dolaştığınız hissine kapılıyor; diğer yandan ise bu kadar çok araç ve polis varlığına gerçekten ihtiyaç olup olmadığını düşünmeden edemiyorsunuz.

Meydandaki Taksim Camii, gece ışıltısıyla çevreyi aydınlatırken; Atatürk Kültür Merkezi, muhteşem yapısı ve ışıklı panoda yanıp sönen kültür-sanat programları ile “Ben buradayım” diyordu.

Atatürk Anıtı ise polis bariyerlerinin arasında, tek başına dimdik ayakta duruyordu.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)