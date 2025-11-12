Kentsel dönüşüm ve bina tamamlama sigortası yaptırılması

Ülkemizin farklı şehirlerinde, kentsel dönüşüm kapsamında binaların yenilenmesi hızla devam etmektedir. Bakırköy imar planı değişikliklerinin onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bakırköy’de de binaların yenilenmesinin hız kazanacağı ve inşaat faaliyetlerinin artacağı öngörülmektedir.

Vatandaşlarımızın ekonomik olarak korunması ve inşaat sürecinde mağduriyet yaşamalarının önlenmesi amacıyla:

1-Kentsel dönüşüm ve bina yenileme konularında uzman desteği alınmalı, belediyeler veya meslek odaları tarafından oluşturulan danışma birimlerinden yararlanılmalıdır.

2-Sözleşme içerikleri ve şartları konusunda mutlaka hukuki destek alınmalıdır. İnşaat maliyetleri ve maliyetlerdeki artışlar dikkate alınarak, gerçekçi anlaşmalar yapılmalıdır.

3-İnşaat firmalarının seçimi yapılırken kapsamlı piyasa araştırması yapılmalı; mali yapıları güçlü, güvenilir firmalar tercih edilmelidir.

4-Bina tamamlama sigortası, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince zorunlu bir sigorta ürünü değildir. Yalnızca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ön ödemeli konut veya devre tatil satışları için zorunludur. Kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilecek bina yenilemelerinde, bina tamamlama sigortası zorunlu hale getirilerek, primlerine devlet desteği sağlanmalı, sigorta maliyetleri düşürülmelidir.

5-Binaların inşaat sürecinde, belediyeler başta olmak üzere, ilgili tüm birimler tarafından denetim ve kontrol faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmelidir.

Vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatine önemle sunuyoruz. Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)