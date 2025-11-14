Gerçek indirimli satışlar nasıl anlaşılacak ?

Kasım ayı ile birlikte işletmeler tarafından “Efsane”, “Muhteşem” gibi adlarla indirimli satış kampanyaları başlatılmıştır. Yıl sonuna kadar devam etmesi beklenen bu indirimlerin amacı, işletmelerin satışlarını artırmak ve stoklarını azaltmaktır.

Tüketiciler açısından gerçek indirimli satışlar, önemli bir fiyat avantajı sunmaktadır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda yapılacak alışverişlerde bu dönem, doğru bir tercih olabilecektir.

Ancak özellikle giyim sektöründe “yeni sezon” veya “yeni koleksiyon” adıyla piyasaya sürülen ürünlerin ilk satış fiyatları oldukça yüksek belirlenmektedir. Sonrasında yapılan peş peşe indirimler, fiyat değişimlerinin izlenmesini güçleştirmekte ve tüketicilerin indirimli satışlara olan güvenini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, son yıllarda indirimli satışlara duyulan güven zedelenmiştir.

Mevcut yasal düzenlemeler (Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri) gereğince, indirimli satış dönemlerinde etiketlerde indirimli satış fiyatının yanı sıra o ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük fiyatının da yer alması zorunludur. Bu uygulama, tüketicilerin indirim öncesi fiyatlarla karşılaştırma yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Ürünlerin fiyat değişimlerinin izlenmesi, gerçek indirimlerin anlaşılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, indirim dönemlerinde indirime konu ürünlerin; ilk satış fiyatından başlayarak son indirimli fiyatına kadar izlediği tüm fiyat değişimlerinin dijital ortama aktarılması, tüketicilerin bu bilgilere erişerek sağlıklı fiyat karşılaştırması yapabilmelerine imkân sağlayacaktır. Böyle bir uygulama, işletmeler arasındaki rekabeti de olumlu yönde etkileyecektir.

Ticaret Bakanlığı, bu konuda işletmelere zorunluluk getirerek fiyat geçmişinin dijital ortamda tüketicilere açılmasını sağlamalıdır. Öte yandan, asıl sorunun ürünlerin ilk satış fiyatlarının (Fahiş fiyatla) belirlenmesi aşamasında başladığı unutulmamalıdır.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunarız.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)