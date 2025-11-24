Sokaktaki insanlar tedirginlik yaşıyor

Sokakta, çarşıda ve farklı sosyal ortamlarda karşılaştığım kişiler, zehirlenme ve ölüm riski nedeniyle ev dışındaki yerlerde bir şeyler yiyip içmekten çekindiklerini ifade etmektedir. Bir bardak çay bile içmekten çekinen kişiler ile karşılaşmış bulunuyoruz.

Son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesine bağlı olaylar, toplumda ciddi bir olumsuzluk yaratarak güvensizliği artırmış görünmektedir. Bu durumun işletmelerin iş kapasiteleri üzerinde de olumsuz etkileri gözlemlenmektedir.

Bazı işletmelerin yaptığı hata ve eksikliklerin faturasını tüm işletmelere kesmek ve bütün işletmeleri aynı kefeye koymak doğru olmayacaktır. Ancak, ortada yaşanan vakalar ve özellikle mutfaklarda yaşanan temizlik ve hijyene ilişkin sorunlar bulunmaktadır.

Bu olumsuz tabloyu olumluya çevirmek ve müşterilerinin yeniden güvenini sağlamak büyük ölçüde yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kendi elindedir.

Bu kapsamda;

1-Yeme-içme işletmelerinin üretimden sunuma kadar tüm süreçlerini gözden geçirerek, temizlik ve hijyen konusundaki eksikliklerini gidermesi, mutfaklarının ve yeme içme ürünlerinin hazırlanışının dijital ortamda müşterilerine aktarılması,

2-Merkezi kamu birimleri, belediyeler ve meslek odalarının denetim ve kontrol görevlerini eksiksiz yerine getirmesi; “göstermelik veya yapıyormuş” gibi denetim anlayışından vazgeçilmesi,

3-“İstediğim fiyatı uygularım, isteyen gelir” anlayışının terk edilerek, aşırı fiyat ve yüksek kâr marjı uygulamalarından geri dönülmesi,

4-Halkın doğru bilgilendirilmesi ve kamuoyunun sağlıklı şekilde aydınlatılması adına, doğruluğu kanıtlanmamış haber ve yorumlara yer verilmemesi,

yararlı olacaktır.

İnsan ve toplum sağlığı açısından, piyasaya sunulan her bir gıda ürününün güvenli gıda ürünü niteliğinde olması zorunludur. “Birkaç gün konuşulur, sonra unutulur” zihniyetinden mutlaka vazgeçmeliyiz.

İşletme sahipleri ile görevli tüm birimleri, görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)