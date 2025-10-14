KURGAN ve işletmelerde vergi yönetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapay zekâ destekli analiz sistemi kapsamında, mükelleflerin alış, satış, sevkiyat, banka, belge ve kayıt işlemleri gibi ticari hareketlerini esas alarak oluşturduğu Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (kısa adıyla KURGAN), risk esaslı vergi denetimini temel almaktadır.

Bir başka açıdan KURGAN, vergi denetiminde anlık uyarı ve gözetim sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Tarih terimi olarak “kurgan”, ilkçağda gömüt üzerine toprak yığılmasıyla oluşturulan küçük tepe veya höyük anlamına gelmektedir.

Mükellefler ise bu yeni sistem için şimdiden esprili bir şekilde “KURBAN” ifadesini kullanmaya başlamışlardır.

Maliye’nin bu yeni vergi denetim stratejisi, işletmeleri yönetim sistemleri ve vergi yönetimi açısından yeni bir anlayışa sahip olmaya, mevcut işleyişlerini gözden geçirmeye zorunlu kılmaktadır.

Özellikle iş gücü hizmet alımına dayalı inşaat, film yapımı, organizasyon gibi sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin, gerçek giderlerini belgeleme ve ispat etme bakımından vergi yönetimlerini ciddi bir şekilde gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Tüm vergi mükellefleri açısından; hammadde alımından üretim ve satışa kadar uzanan tüm süreçlerdeki mal ve hizmet alımlarının bir envanterinin çıkarılması, ayrıca ödeme, sevkiyat ve depolama gibi işlemlerin (gerçek giderlerin) maddi açıdan delillendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Gerçekleştiği hâlde belgelendirilemeyen işlemlere ilişkin giderlerin mutlaka belgelendirilmesi ve yasal kayıtlara alınması sağlanmalıdır.

Ülkemizde 1950’li yıllarda uygulamaya konulan vergi kanunlarından ve 1985 yılında yürürlüğe giren KDV’den bu yana, ne yazık ki hâlâ belge düzenini sağlamayı ve kayıt dışı ekonomiyi önlemeyi tartışıyoruz.

Bu tablo, ekonomik ve mali açıdan —ülkeyi yönetenler başta olmak üzere— hepimizin ortak ayıbıdır.

Öte yandan, bir işletmenin vergi yönetim esaslarını en iyi bilenler; patronlar, mali yöneticiler ve müşavirlerdir.

Bu nedenle, KURGAN vergi denetim sisteminin “KURBAN”ı olmamak için, tüm işletmelerin vergi yönetim sistemlerini ciddi biçimde gözden geçirmeleri ve yeni esaslar belirlemeleri yerinde olacaktır.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)