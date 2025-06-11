Plajlardan vatandaşlar serbestçe yararlanmalıdır!

Bir gazete haberine göre; Antalya’daki Mermerli Plajı’nın “herkese açık olmak kaydıyla bir otele kiralandığı” Valilik tarafından açıklanmıştır.

Ancak, sonrasında “şezlong ücreti” adı altında 1.000 TL talep edilmesi tepkilere neden olmuş, bunun üzerine ücret 500 TL’ye indirilmiştir.

Peki, bir otele kiralanan plajdan halkın rahatça yararlanması mümkün müdür? Şezlong hizmetinden faydalanmasa bile; havlusunu, şemsiyesini alan vatandaşların bu plajlardan özgürce yararlanması sağlanacak mıdır?

Bu soruya kişisel cevabım, uygulama örnekleri dikkate alındığında, ne yazık ki HAYIR olacaktır.

Kıyı Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere:

“Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.”

Başka ülkelerde halkın rahatlıkla ve ücretsiz şekilde faydalandığı plajlardan bizler neden yararlanamıyoruz?

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte, birçok tatil yöresinde benzer uygulamaların ve tartışmaların gündeme geldiğini gözlemlemekteyiz.

Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları başta olmak üzere, tüm yetkili ve sorumlu kişi ve kurumları, Kıyı Kanunu hükümlerini esas alarak halkın menfaatlerini koruyacak şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)