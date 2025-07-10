CHP'de neler oluyor ?

40 yıl sonra yükselişe geçen ve yerel seçim sonrası 1’nci parti konumuna gelen CHP’yi dizayn etmek için ‘’oyunlar ve senaryolar” devrede.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla oyunlar sahneye kondu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na diploma operasyonu ve tutuklanması; takiben CHP’yi “itibarsızlaştırma” amaçlı Belediye Başkanlarına yolsuzluk suçlamaları ve tutuklamalar.

410 CHP Belediye Başkanı bulunuyor.

Cumhuriyet tarihinde ilk! Toplamda 17 CHP’li Belediyeye operasyon düzenlendi; 16 belediye başkanı tutuklu, 1’i ev hapsinde.

Peki, CHP’li Belediye Başkanlarına yapılan suçlamaları halk inandırıcı buluyor mu?

GÜNDEMAR Haziran 2025’de Belediye Başkanlarının tutuklanmasını halka sordu;

İşte halkın cevabı:

Yüzde 54 Haksız ve siyasidir,

Yüzde 18 Hukuka uygun ve yerindedir,

Yüzde 16 Değerlendirmek için henüz erken,

Yüzde 12 Fikrim yok.

Gözaltılar ve tutuklamalar CHP’yi, basını, iç muhalefeti “susturma” operasyonu olarak yorumlanıyor.

Susturma operasyonlarına karşı CHP’de “sesini en üst perdeye” taşıdı. AKP’ye “hodri Meydan” dedi.

Ve seçim çağrısı yaptı: “2 Kasım da getir sandığı al boyunun ölçüsünü. Yüzde 29.2 oyla seni orada oturtmam” dedi.

Bir diğer, CHP’ye yapılan oyun içindeki oyun; 38’nci kurultayın iptal davası.

CHP’nin başına “Mutlak Butlan mı?” yoksa “Kayyum mu?” geliyor, tartışması 1 ay yaşandı. Bu tartışma sonuçlanmadı dava 8 Eylül’e ertelendi.

Ama dava ve beraberinde getirdiği tartışmalarla “arı kovanına çomak” sokuldu.

CHP’de Kılıçdaroğlu-Özel kavgası yaratıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’CHP kavga etmekten, hizmet edemiyor” diyerek CHP için çizilen “Kavgalı parti” imajını ortaya koydu.

Şimdiye kadar oynanan oyun CHP’nin ‘’imajını, karizmasını” çizmeye dönüktü.

Şimdi ‘’oyun kuranların oyunu nasıl bozulur?” sorusuna geldik.

Parti yönetimi zaman zaman ‘’iç hesaplaşmaya” girdi.

Nasıl mı?

Kılıçdaroğlu’na yakın 4 milletvekilini TBMM uluslararası komisyon görevlerinden çekerek. Tutuklanan bazı eski Belediye Başkanlarını ‘’yönetime muhalif” diyerek sahiplenmeyerek. (Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç)

Bu yanlış bir hamle oldu; İç hesaplaşma halkın CHP umutlarını bitirir.

Siyasi davaya, ‘’siyasetle” cevap verilir. Çünkü, bu dava sonuç odaklı değil, süreç odaklı.

Amaç, CHP’yi tartıştırmak, itibarsızlaştırmak.

İşte bu nedenle, parti içi kavga yerine; CHP’dew, ya saflar sıklaştırılacak ya oynanan oyunun kurbanı olunacak.

CHP’ye yönelik oyun kurmalar bitmeyecek.

Şimdi hedefte; CHP’li milletvekilleri ve dokunulmazlık dosyaları var.

CHP’nin 135 milletvekilinden 61’i hakkında toplam 240 dokunulmazlık dosyası TBMM komisyonunda. 61 milletvekili arasında Genel Başkan Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası da bulunuyor.

Kurulan oyunların hepsinin hedefi; CHP’yi Anayasa ve Seçim yasası değişikliği masasına oturtmak.

Bir diğer konuda; ‘’Terörsüz Türkiye” denilen hedefi amacı ‘’yüksek sesle” konuşulmayan ‘’PKK’ya silah bırakma” orta oyununa CHP’yi de ‘’ortak” etmek.

CHP, bu talepleri görmezden gelirse;

CHP , ‘’Erken seçim” diyerek yola çıkacak; Yeni hamleler yapacak.

TBMM’de 8 boş sandalyenin yanına 20 civarında milletvekilini istifa ettirecek. Ara seçimi zorlayacak. Ama istifaların TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi şart.

Bayrağı ‘’Adalet”, yolu ‘’seçim” rotası ‘’halk” olacak.

Oyunlar oyunlar ve karşı hamleler devam edecek.

Siyasette bazı olaylar orman yangını gibi yayılır. Önce kıvılcımı göremezsin, sonra alevlerin nereden çıktığını anlamadan yangının ortasında kalırsın.

Yazıyı, Dünya’nın en ünlü 5 yasasından 3’ünü hatırlatarak bitirelim:

Murphy Yasası: Bir şeyin olmasından ne kadar korkarsanız o şeyin olma ihtimali de o kadar artar.

Kidlin Yasası: Bir problemi açık ve net bir şekilde yazarsanız çözmüş olursunuz.

Gilbert Yasası: Bir görevi üstlendiğinizde istediğiniz sonuca ulaşmanın en iyi yollarını bulmak her zaman sizin sorumluluğunuzdadır.