Kimse durduk yere Mega star payesiyle anılmıyor.

Kişinin Mega Star olması için öncelikle toplumsal meselelere karşı duyarlı olması lazım. Sonra özgüvenli ve ne yaptığının bilincinde olması lazım, Ama her şeyden önce zeki olması, bilimsel tarifi ile IQ sayısının çok yüksek olması lazım.

Tarkan uzun bir sessizlikten sonra öyle bir şarkıyla çıktı ki toplumun karşısına, yer yerinden oynadı.

Şarkının içinde iktidardan yaşanan bıkkınlığa ilişkin göndermeler, pandemiden dolayı yaşanan bıkkınlık ile o kadar güzel kamufle edilmiş ki, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların sorumlusu olan iktidarın yapabileceği bütün itirazların önü kesilmiş.

Çok zekice… çok zekice … müthiş…

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılardan herkes nasibini alıyor. Akparti ve MHP seçmeninin de en az muhalif seçmenler kadar bu ekonomik tablodan etkilendiği düşünecek olursak, %80 lere varan geniş halk kitlelerinin diline pelesenk ve insanımızın ruh sağlığına ilaç olacak nitelikte bir şarkı çıkmış ortaya.

İtip kakmadan, kırıp dökmeden, subliminal mesaj vererek hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde bu kadar etkili muhalefet yapmak, “Atatürk’ün herkes siyasetçi olabilir ama herkes sanatçı olamaz” sözüne bir gönderme gibi sanki.

Yazının başında da dedik ya Kimse durduk yere Mega Star olmuyor diye.

Onu sadece şarkı söylerken sahnelerde görmüyoruz. Kaz dağlarında iktidar eliyle ve izniyle bir doğa katliamı yapılırken de sanatçı duyarlılığı ile itiraz ederken görüyoruz.

Sadece bu mu?

Çocuk tecavüzlerinde, bir kereden bir şey olmaz anlayışında olan idareye, ya da Kadın cinayetlerinde adaletin takındığı tavra veya hayvan hakları ile ilgili çarpıklıklara, kısaca sadece ülkeyi değil, insanlığı ve dünyayı ilgilendiren bütün konularda tavrını büyük bir öz güvenle ortaya koyması ile biliyoruz Tarkanı.

Bir çok dünya ülkesinde gençler, Tarkan’ın hareketli parçaları ile eğlence mekanlarında dans eder çoşar eğlenirler, dolayısıyle Tarkan’ı bilirler, tanırlar posterlerini odalarının duvarlarına asarlar.

Tarkan, marka fakiri Türkiye’nin dünyada tanınan en büyük markalarından biridir ve bizlere düşen, onu ucuz polemiklerin konusu haline getirilmekten korumak olmalıdır.