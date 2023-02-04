İYİ Parti'de 13 Şubat sancısı

Millet İttifakı yani Altılı Masa 11 toplantı yaparak, bu toplantılarda ‘’ Yol Haritası’’nı belirledi .Eğer seçim14 Mayıs’da yapılırsa 100 gün var. Ama , masa hala adayını resmi olarak açıklayamadı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı dillendirildi fakat resmileştirilmedi.

Niye mi ? İYİ Parti’nin çekinceleri varmışşş..

‘’Kemal Beyin adaylığını istemiyoruz ‘’ demiyorlar .

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ne diyor ; ‘’Biz Onay makamı ‘’ değiliz. diyor.

Ve devam ediyor ;

‘’Halkın iradesi dikkate alınsın. Masa da iki Belediye başkanının adı var. Biz önerilmeleri halinde buna hayır demeyeceğiz’’ diyor.

Yani ‘’Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’’ aday olsun demeye getiriyorlar .

Bir, her iki belediye Başkanı da CHP’li… Sizin partilinizin üyesi değil. Seçilmelerine katkı vermiş olabilirsiniz

Ama şu anda yakalarında CHP rozeti var.

Bu yaptığınız ‘’CHP’nin iç işlerine müdahale ‘’ anlamına gelmez mi?

İki , Mansur Bey ‘’Benim adayım. Kemal Kılıçdaroğlu ‘’ diyerek ismini masadan çekmedi mi?

Gelelim Ekrem İmamoğlu’na…

İmamoğlu da CHP’li Belediye Başkanı .Adaylığının önünde siyasi yasak engeli beklentisi var .

Ayrıca , Ekrem Bey , adaylık için istifa ettiğinde İstanbul Belediyesi AKP yönetimine geçiyor. Bu riski almaya değer mi?

Demek ki, İYİ Parti’nin bir başka karın ağrısı var .

Bunu bir çok defa söyledim. Bir kez daha hatırlatayım;

İYİ Parti , Kemal Bey adaylığında CHP’ye 3 ile 5 puan arasında oy kaybediyor. Bunu ben değil masadaki anketler söylüyor.

FOX TV’de Kemal Bey , bu tip davranış içine girenlere cevap vermiş ;

‘’Biz sistemi değiştirmeye geldik. Temel hedefimiz ülkenin huzuru. 6 lider bu memleketi ayağa kaldıralım istiyoruz ‘’.

Siz , ‘’ memleketi değil de İYİ Partiyi mi ayağa kaldırmak istiyorsunuz ‘’ Sayın Özlale !

Gelelim, 13 Şubat toplantısına…

Ümit Özlale ,’’13 Şubat toplantısında aday belirleneceğini Kemal beyin TV açıklamasından öğrendik’’ demiş.

Sayın Özlale’nin bu sorusuna , Kemal Bey ,FOX TV’deki konuşmasında açıklık getiriyor;

‘’ Gündemi ev sahibi olan Genel Başkan belirler .Toplantı öncesi liderleri ziyaret eder .Gündemle ilgili görüş alış verişi olur .Partiler gündem üzerine çalışır ve toplantıya gider.’’

13 Şubat toplantısı’nın ev sahibi kim?

Saadet Partisi …

Yani toplantı gündemini Temel Karamollaoğlu belirleyecek ve diğer 5 Genel Başkana bildirecek.

Temel Bey , birkaç gündür liderler turu yaptı ve gündemi kendilerine iletti.

Görülen o ki ,Masa’nın gündemi Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı.

Yani , 13 Şubat’da Millet İttifakı’nın adayı belirlenecek .

Ümit Özlale , ‘’12 gün içinde aday nasıl belirleyeceğiz ‘’ diye soruyor.

Sayın Özlale , 6’lı masa’nın kuruluş amacı ne ?

‘’Cumhurbaşkanı adayı belirlemek’’ değil mi ?

Size vatandaş sorar ;’’ 11 aydır buna hiç mi kafa yormadınız ?’’ .

Peki , 13 Şubat’da aday belirlenirken kriz çıkar mı ?

Çıkabilir .

Niye kriz çıkar, diye sorarsanız?

Meral Akşener’in ‘’ Başbakanlık yetkileri ile donatılmış tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı ‘’ talebi masaya gelirse kriz çıkar .

Çünkü , İYİ Parti masa’da kendisini CHP ile eş değer görüyor ve diğer 4 partiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı verilmesine karşı çıkıyor ‘’.

İYİ Parti masayı yıkar mı?

Yıkmaz.Yıkamaz…

Ellerindeki anketler , İYİ Partili seçmenin yüzde 85’i İYİ Parti’nin masada olmasını istiyor .İYİ Partili seçmenin yüzde 90’ıda masayı terk etmeye karşı çıkıyor.

Zaten , Meral Hanım partisi’nin son grup toplantısında,; ‘’Bu kutlu mücadele hiçbir şahsi hırsa ,hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Millet İttifakını Türkiye’yi hak ettiği istikbali sunmak için kurduk.

Kazanana kadar buradayız. Hiç bir yere gitmiyoruz ‘’ diye tartışmalara nokta koymuştu.

Kemal Bey de , bütün bu tartışmalara yine FOX TV’den cevap vererek son noktayı koydu ;

‘’Biz çoktan yola çıktık. Rozet sonuçta Türkiye rozeti. Biz bu ülke için çalışıyoruz.’’

Haydi hayırlısı.

Nallar tamam.

At da tamam.

Süvari bekleniyor.

Baha ÜLGEN