Lütfen dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Bugün (A) Bankası kredi kartı hesap özetimi kontrol ettiğimde, bir telefon operatörüne ilişkin ödeme, harcama dikkatimi çekti. Söz konusu telefon operatörü ile hiçbir bağlantım olmadığından, banka müşteri hizmetlerini arayarak, söz konusu harcama detayını sordum. Müşteri hizmetlerinden, önceki yıllarda devrettiğim bir telefon hattımla ilgili, kredi kartım üzerinden kendilerine 2011 yılında otomatik ödeme talimatı verdiğimi ve devrettiğim hattın aylık faturasının son üç aydır kredi kartımdan tahsil edildiğini öğrendim.

Telefon hattımı devrettiğim kişi, çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim olduğundan, kendisini arayarak bilgilendirdim. Kendisi “Levent Abi, ben de benim faturamı kim ödüyor diye araştırıyordum, telefon operatörü de ısrarla bilgi vermedi. Kusura bakma, hemen sana ödeme yapayım” şeklinde cevap verdi.

Ardından, banka ile irtibata geçerek, devrettiğim telefon hattımla ilgili 2011 yılında verdiğim otomatik ödeme talimatımı iptal ettirdim. Bankanın, önceki yıllarda devrettiğim telefon hattı ile ilgili (otomatik ödeme talimatım olmasına rağmen) devrettiğim tarihten itibaren değil de, son üç aydır kredi kartımdan tahsilat yapması düşündürücü.

Yaşadığım bu olay sonrası, aşağıdaki konulara dikkatinizi çekmek istiyorum.

-Banka kredi kartı ekstrelerini ve banka hesap hareketlerini her ay düzenli olarak mutlaka kontrol etmek gerekiyor,

-Kredi kartı ekstrenizde ya da banka hesap hareketlerinizde şahsınıza ait olmayan bir harcama gördüğünüzde, bankanız ile hemen irtibata geçerek, harcama itirazı yapmanız gerekiyor,

-Devrettiğiniz ya da aboneliğine son verdiğiniz telefon, elektrik, su, doğalgaz, internet hizmeti gibi aboneliklere ilişkin, bankanıza daha öne verdiğiniz otomatik ödeme talimatlarını hemen iptal ettirmek gerekiyor.

Yararlı olması temennisiyle, saygılarımla.12.02.2020

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği-TÜDER



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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.