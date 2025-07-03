Operasyonlar sonucu değiştirmiyor

Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana CHP belediyelerine süren operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonların İzmir’e yansıması sürpriz olmadı, çünkü uzunca bir süredir yeni operasyonun İzmir’de olacağı konuşuluyordu. Belli ki siyaset yapma alanı daralan, kamuoyu yoklamalarında oy kaybı devam eden iktidar bloku için “en hayırlı iş” bu operasyonları devam ettirerek özellikle CHP başta olmak üzere, muhalefeti parçalamak. Bu olmuyorsa da kafa karıştırmak!

Nitekim CHP üzerinden bir süredir devam eden “kayyım ya da mutlak butlan” davasının 8 Eylül’e bırakılması da belli ki iktidar stratejisinin bir parçası. Bu tartışmaları uzatarak hem “yesinler birbirlerini” diyorlar hem de daha da önemlisi kendilerine göre zaman kazanıyorlar! Erdoğan ve Bahçeli CHP’yi dizayn etme çabasından bu nedenle ısrarla vazgeçmiyorlar. Yani, DEM’in yerine CHP’nin, Demirtaş’ın yerine de İmamoğlu’nun ikame edilmesi tesadüf değil. Özgür Özel’e “Saraçhane’yi bırak Ankara’ya gel” ya da “etkin pişmanlık” çağrıları da bu stratejinin bir parçası.

Ancak iktidar hangi hamleyi yaparsa yapsın toplumun büyük çoğunluğunda istediği algıyı bir türlü yaratamıyor. Israrlarının bir nedeni de bu. Eminim kendileri de kamuoyu yoklamalarını görüyorlar ama “bir kez daha aynı suda yıkanma” çabasından ısrarla vazgeçmiyorlar. Türk İş araştırmasına göre Haziran itibariyle açlık sınırının 26 bin 115 TL, yoksulluk sınırının 85 bin 66 TL olduğu bir ortamda başka şansları da yok!

OPERASYONLAR İNANDIRICI BULUNMUYOR

Bütün bu hamlelerin sonuç vermediğini Gündemar Araştırma’nın 23-26 Haziran tarihlerinde 1433 kişi ile yaptığı araştırmada somut olarak görüyoruz:

Gündemar Araştırma’nın “Yolsuzluk Algısı ve Siyasi Tutuklamalara Toplumsal Bakış” başlıklı araştırmasında örneğin “Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarının tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna toplumun yüzde 54’ü “tutuklamaları haksız ve siyasi” bulurken, yüz kişiden yalnızca 18’i “tutuklamaları hukuka uygun” bulmuş.Bu sonuç toplumun yarısından fazlasının operasyonları hukuki değil, siyasi bir operasyon olarak gördüğünü ortaya koyarken, yalnızca yüzde 18’in operasyonları “doğru” bulması da ya da “değerlendirmek için henüz erken” ve “fikrim yok” diyenlerin toplamının yüzde 28’i bulması da yargıya duyulan güvenin ne denli kırılgan olduğuna işaret etmektedir. Seçmen bazında ise CHP’li seçmenlerin yüzde 82’si tutuklamaları “tamamen siyasi” olarak değerlendirirken, AKP ve MHP seçmenlerinin ise yaklaşık yüzde 50’si tutuklamaları “hukuka uygun” bulmaktadır.

Benzer bir sonucu da “Sizce Ekrem İmamoğlu hakkında gündeme gelen yolsuzluk iddiaları gerçek mi yoksa asılsız mı?” sorusunda görüyoruz. Bu soruya toplumun yarısı yani yüzde 50’si “iddialar asılsız” derken, yalnızca her dört kişiden biri “iddialar gerçek” demektedir.

Gündemar Araştırma bu araştırmada aynı zamanda “Yolsuzluk iddiaları AK Partili belediye başkanları hakkında olsaydı, sizce aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” sorusunu da ölçmüş. Bu soruya toplumun yalnızca yüzde 22’si “evet yapılırdı” derken, “hayır yapılmazdı” diyenlerin oranı ise yüzde 60! Üstelik bu sonuç yalnızca CHP ya da muhalefet seçmenin tavrı değil, AKP ve MHP seçmeninin de yalnızca yüzde 40’ı “aynı işlemler yapılırdı” demiş!

CHP BİRİNCİ AKP İKİNCİ

Araştırmada “Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna kararsızlar ve protesto oyları dağıtıldığında seçmenin yüzde 34,1’i CHP, yüzde 30,8’i AKP demiş. Diğer partilerde ise MHP yüzde 8,9, MHP, DEM yüzde 8,2, İYİ Parti yüzde 5,1, Zafer Parti yüzde 4,8, YRP yüzde 2,4, Anahtar Parti yüzde 2, TİP yüzde 1,3 olarak görülmüş.

Araştırmada “Bu Pazar ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz” sorusuna ise 3,5 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 8 puan önünde çıktığı görülüyor.

Araştırma Yavaş’ı ve Özel’i de ölçmüş, sonuçlarda şöyle:

İmamoğlu yüzde 53,7 Erdoğan yüzde 46,5

Yavaş yüzde 55,6 Erdoğan yüzde 44,4

Özel yüzde 52,4 Erdoğan yüzde 47,6

Necdet Saraç, 3 Temmuz 2025