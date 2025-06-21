Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi açıklanıyor; ya sonrası ?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların teşhir edilmesini olumlu buluyor ve bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesini destekliyoruz.

Bu konuyla ilgili olarak Derneğimize ulaşan tüketicilerimiz; listeler yayımlandıktan sonra, taklit ve tağşiş yapan firmalara hangi yaptırımların uygulandığını ve en önemlisi, bu firmaların üretimlerine ve faaliyetlerine nasıl devam ettiklerini öğrenmek istemektedir. Çünkü listelerin açıklanmasının ardından, bazı firmaların aynı listelerde tekrar yer aldığı gözlemlenmektedir.

Bu durum, listelerin açıklanmasının tek başına caydırıcılık açısından yeterli olup olmadığını sorgulatmakta; daha ağır ve etkili yaptırımların uygulanması gerektiği yönündeki görüşleri güçlendirmektedir.

Tüketicilerin güvenli gıdaya erişimi açısından; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan yaptırımlar ile bu firmaların sonraki süreçte üretim standartlarına uyup uymadıkları hususları şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Aksi takdirde, bu listelerin açıklanması zamanla sıradan ve etkisiz bir uygulamaya dönüşebilecektir.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)