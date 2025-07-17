Kişisel verilerimizin korunması, can ve mal güvenliğimiz kadar önemlidir

Ülkemizde son dönemde artış gösteren banka dolandırıcılığı olayları başta olmak üzere; cinayet, taciz, haksız ticari reklamlar ile internet, telefon ve TV yayın aboneliklerinin tesisi gibi birçok olumsuz olayın temelinde, kişisel verilerimizin usulsüz bir şekilde birileri tarafından ele geçirilmesi yatmaktadır.

Kişisel verilerimiz, suç işleyen kişiler tarafından kolaylıkla üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve çeşitli suistimallere neden olmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü valiz cinayetinde, eski bir polis memuru olan zanlının, öldürdüğü kadının daha önce emniyette kendisi hakkında verdiği ifadeyi bir şekilde okuduğunu iddia etmesi, kişisel ve gizli bilgilere nasıl erişildiği sorusunu gündeme getirmiştir.

Can ve mal güvenliğimiz kadar, kişisel verilerimizin korunması da hayati öneme sahiptir.

Ülkemizi yönetenler bu konuda gereken hassasiyeti göstermeli; mevcut yasal düzenlemeler ivedilikle gözden geçirilmeli ve uygulamaya yönelik daha güçlü tedbirler alınmalıdır.

Yetkililerin dikkatine önemle sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)