Teğmenler... ''Zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur''

Anladık.

Mustafa Kemal ile derdiniz var!

Türkün Atası Atatürk’e ve Türklere tahammül edemiyorsunuz.

Anladık.

Sadece yanlış yaptığınızı hatırlatmak için bu yazıyı yazıyorum.

Milletin vicdanını kanattığınızı söylemeye çalışıyorum.

Derece ile mezun olmuş pırıl, pırıl Türk gençlerini ordudan atmaya çalışıyorsunuz.

Hangi akıl size bunu yaptırıyor?

Bu çabanızı hangi çarpıtma ve bahane ile sunarsanız sunun, bilin ki toplumda bir karşılık bulmuyor.

Hiçbir algı operasyonu ya da troller ile desteklenen mazeretler, kamuoyunu bu konuda ikna edemiyor.

Bakın; bu konuya ilişkin Themis Araştırma şirketinin tweter platformunda, şimdi ki x platformunda bir spot araştırma servis edildi. Gerçek zamanlı araştırmada şirket şu soruyu sordu .

“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı attıkları için ordudan ihraç edilmeye çalışılan yeni mezun teğmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ankete 12 saat içinde 9006 kişi katıldı. Seçenekler şunlardı,

a) çok büyük bir haksızlık

b) cezalandırılmalarını doğru buluyorum

c) fikrim yok

sonuç ise

a) çok büyük bir haksızlık %93

b) cezalandırılmalarını doğru buluyorum %4

c) fikrim yok %3.

Anket Themis Araştırma şirketinin tweter hesabında duruyor girip bu ibretlik tabloya bakabilirsiniz.

Bazılarının aklından şu geçebilir; efendim bu çalışmanın örnek planı yok o yüzden bilimsel bir anlam da ifade etmez. Evet, bu bakış açısına itiraz etmiyorum ama zaten şirketin bilimsel bir sonuç elde etmek gibi bir amacı yok ki. Bu tür spot anketler toplumun tepkilerini sıcağı sıcağına ölçmek için ve tepkilerin ortaya çıkardığı fotoğrafı görmek için yapılır ve planlı bir ankete de baz teşkil eder. Tecrübeler gösteriyor ki, bu soru, örnek planlı bir araştırma ile de sorulsa ortaya çıkan sonuç üç aşağı beş yukarı benzer bir sonuç ile karşımıza çıkar.

Tabi ki aksini düşünmek isteyenler kendilerini rahatlatmak için bu sonucu dikkate almayabilirler, yani kendilerini kandırabilirler, ama bu gerçeği değiştirmez, bu kararlar toplumun vicdanını kanatıyor. Sonuç bu nokta.

Keşke Mustafa Kemal’i değersizleştirmeye çalışmanın nafile bir çaba olduğunu idrak edebilseler bu idraksizler.

Keşke Mustafa Kemal’i reddetmenin aslında kendini inkar etmek olduğunu anlayabilse bu cahiller sürüsü.

Keşke Mustafa Kemal’i sevmemenin aslında vatanı sevmemek, atasını sevmemek, aksine Türk’e düşman olanları sevmek anlamına geldiğini bir anlayabilse bu soyundan habersizler.

Keşke Mustafa Kemal’i sevmemenin, islam düşmanlarına da hizmet ettiğini bilebilseler, anlayabilseler bu basiretsizler. Ama nerede o feraset?

Binmişler sömürgecilerin kayığına, güle oynaya cehenneme kürek çekiyorlar.

Sonuç, Milletin büyük kısmı, yani %93’ü uyanıkken kabus görüyor. Sessiz çığlıkları gözlerden ateş saçarak yansıyor.

Özetle bu karar aklıselim bir karar değil değeli okurlarım. Bu kararı alanlar umarım ki bu karardan dönerler. Ama dönmezlerse de yanlış hesap Bağdat’dan döner diye çok sevdiğim bir laf vardır, hiç şaşmaz, bir gün gelir bu hesap Bağdat’dan döner. Bu kararı almakta israrcı olanlar gider, yerlerine Mustafa Kemal’den hiçbir şekilde taviz vermeyen, onun yolunda yürüyenler iktidara gelirler. İşte o zaman zulme uğramış bu pırıl pırıl vatan evlatları, teğmenlerin özlük hakları iade edilir ve emsallerinin rütbeleri ile şerefli görevlerine şerefle devam ederler.

Üzülmeyin çocuklar ne demiş yunus emre “zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur”. Siz yeter ki Mustafa Kemal’den taviz vermeyenlerle birlikte yol yürümeye ve bu vatanın selameti için mücadele etmeye devam edin.