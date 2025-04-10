Yalıtılmışlık, bilindiği üzere insanlardan ayrı kalma, tanınmama, bilinmeme ve aranmamadır(27 Ağustos 2017. Google). İlkönce yalıtılmışlığın nedenleri üzerinde durmak gerekmektedir. Bu öğelerden ayrı ayrı kalmayı ele aldığımızda söylenecek şeyler var, elbette. En başta söylenmesi gereken insan bir sosyal bir varlıktır. Başka bir ifadeyle birey başkası olmadan yaşayamaz veya etkisiz kalması bireyi yalnızlaştıracaktır. Yine, insanların tanınmaması en kayda değer yalnızlık nedenlerindir biridir. Çünkü tanınmama o kişinin önemsenmemesi anlamına gelecektir. Bireyin tanınmaması demek tarafların o kişinin gereksinmelerine duyarsız kalacağı anlamına gelecektir. Bu anlayış da yalnızlaşmaya hizmet edecektir.

Tanınmama bağlamında söylenecek hususlardan biri de kişinin sevgi gibi bir duygudan mahrum kalması anlamına gelecektir. Bu durumda yalnızlığın önemli gerekçelerinden biridir. Oysa bilindiği üzere sevgi yalnızlaşmamada önemli bir etkendir. Sevgi kişinin duygularının farkında olmasını, başkalarına yakınlaşmasını ve duygusal zekasının arttırılmasını neden olmaktadır. Diğer taraftan; bireyin aranmaması da yalnızlık nedenidir. Çünkü bu anlayış bireyi hesaba katmamak anlamına gelmektedir. Bireyi aramak demek karşıdaki kişiye duyarlı olmaktır. Böyle bir süreç kişiyi önemsemek anlamına gelecektir ki bu da o kişinin öz değerinin arttırılması demektir. Elbette böyle bir süreç kişiyi yalnızlaşmamaya hizmet edecektir.

Diğer taraftan, bireyin yalıtılması demek aidiyet duygusunun gelişmemesi anlamına gelecektir. Bu anlayış bireyin kişiyi güvende

hissetmemesi anlamına ve dolayısıyla yalnızlaşma anlamına gelecektir. Sonuç olarak insanlardan ayrı kalma, tanınmama vb. olarak yalıtılmışlık yalnızlığ ın önemli nedenlerinden biridir. Yine tanınmama yalnızlık ve mutsuzluk nedenlerinden biridir. Yine, tanınmamanın nedeni olarak sevgi eksikliği yalnızlık ve diğer bazı olumsuzlukların nedenidir. Yine aidiyet eksikliği ve yarattığı yalıtılmışlık yalnızlığın önemli nedenlerinden biridir.