23. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurtdışından 12, Türkiye’den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bu yıl ki kampanyası hayat ters yüz olarak belirlendi. Festival sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programıyla “sahne neresi?” ve “oyuncu kim?” gibi sorulara yanıt arıyor.

FERHAN ŞENSOY, METİN DENİZ VE EMMANUEL DEMARCY-MOTA ONUR ÖDÜLLERİNİ VERECEK

23. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota’ya takdim edilecek.

Yazdığı ve sahnelediği sıradışı oyunlarla; daha çok dil inceliklerine dayanan mizah öğelerini kullanıp Türkçenin sınırlarını da zorlayarak, güncel olaylara eleştiriler getiren Ferhan Şensoy, geleneksel Türk tiyatrosundan epik tiyatroya kadar çeşitli üsluplardan izler taşıyan; özgün çalışmalarıyla tiyatro tarihimizde kendine özgü bir yer edindi.

Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin ustalık nişanesi sayılan Kel Hasan Efendi’nin kavuğu, 1989’da Münir Özkul’dan Ferhan Şensoy’a geçmişti. Metin Deniz, sanat yaşamı boyunca tiyatroda dekora, “dekorasyon” sözcüğünün çağrıştırdığı “süsleme” anlamının üstün­de bir anlam yüklenmesi gerektiğini savunan Metin Deniz bu görüşten yola çıkarak gerçekleştirdiği çalışmalarında çok çeşitli malzemeler kullanarak farklı etkiler uyandır­maya çaba gösterdi. Başta Fransa olmak üzere İsviçre ve İngiltere’de konuk sanatçı olarak çalışmalarını sürdürdü ve çeşitli filmlerde sanat danışmanlığı ve reji asistanlığı da yaptı. Ferhan Şensoy ve Metin Deniz’e ödülleri festivalin daha sonra açıklanacak ödül gecesinde takdim edilecek.

Portekizli oyuncu Teresa Mota ile Fransız yönetmen ve oyun yazarı Richard Demarcy’nin oğlu olarak 19 Haziran 1970’te doğan Emmanuel Demarcy-Mota; 1988’de Compagnie des Millefontaines tiyatro topluluğunu kurdu. 2002-2008 yılları arasında La Comédie de Reims, Centre Dramatique National’de yönetmenlik yapan sanatçı; 2008’den bu yana Théâtre de la Ville Paris’in artistik direktörlüğü ve 2011’den beri de Paris’te düzenlenen Festival d’Automne’un genel yönetmenliğini sürdürmektedir. Emmanuel Demarcy-Mota’ya ödülü 22 Kasım Cuma günü Ionesco Dosyası oyunu sonrasında gerçekleştirilecek ödül töreninde takdim edilecek.