''Edebiyat Günleri''ne yoğun ilgi

6. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin resmi açılışı bugün yapıldı. İmza günlerinin yanı sıra söyleşiler ve şiir teknesiyle renklenen etkinlikte vatandaşlar dolu dolu bir gün yaşadı.

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin resmi açılışı bugün yapıldı. İki gündür süren kitap fuarı ve imza günlerinin ardından,söyleşiler ve ‘Şiir Teknesi’ turları başladı. Etkinlikte ilk olarak sahneye çıkan yazar Fatih Erdoğan, edebiyat günlerine katılan çocuklarla söyleşi gerçekleştirdi. Eğlenceli anlara sahne olan sohbette yazarın sorularına hep bir ağızdan cevap veren minikler, kahkahalarıyla Haydar Aliyev Parkı’nı inletti. Söyleşinin sonunda Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Fatih Erdoğan’a teşekkür plaketi takdim etti. Ardından Genç, yüzlerce öğrenci ile birlikte ‘Şiir Teknesi’ne binerek Boğaz’a açıldı.

Alanı dolduran diğer vatandaşlar ise müzisyen Enzo Ikah’ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla keyifli anlar yaşadı. Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, konserin ardından sanatçı Enzo Ikah’a teşekkür plaketi verdi.

Şiir teknesini bando ekibi karşıladı

Ankara’dan gelen 25 kişilik grubun da katıldığı Şiir Teknesi etkinliğinde Başkan Genç, Can Yücel’in‘Bağlanmayacaksın’ ve Nazım Hikmet'in 'Şehrime Gel Sevgili' şiirlerini okudu. ‘Şiir Teknesi’ne binerek boğaza açılan yüzlerce vatandaş, Menderes Samancılar’ın şiir dinletisi sonrası Haydar Aliyev Parkı’nda bando ekibi tarafından karşılanarak ‘6. Edebiyat Günleri’ni resmen başlattı. Başkan Genç, şiir teknesi kıyıya yanaşırken çocuklardan barış çığlığı atmalarını da istedi. Genç, “Sarıyer’in çok önemli bir geleneği var biliyorsunuz. Her defasında çocuklarımızın inanılmaz başarıyla yaptığı o çocuk çığlığını hep beraber atalım. Sesimizi bütün İstanbul duysun” diyerek etkinliğe katılanları barış çığlığı atmaya davet etti.

Tüm İstanbul’u ağırlıyoruz

Açılışta konuşan Şükrü Genç, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti yaşatmak için verdiğimiz mücadele tüm alanlarımıza yansıdı. Bu ilçe bize emanet edildiği günden beri her gün, her çalışmamızın üzerine ekleyerek bugüne geldik. Buraya boğazın kilidi deniyormuş. Tam bulunduğumuz nokta boğazın kilidi. Sarıyer Edebiyat Günleri, kültür sanat takvimlerinde hak ettiği yeri aldı. Burada sadece Sarıyerlileri değil tüm İstanbulluları ağırlıyoruz. Bu etkinliği sanatın hemen her dalının bir arada bulunduğu bir karnavala dönüştürmek için yoğun bir çaba içindeyiz.

‘Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü her yıl farklı bir sanatçıya veriliyor. Bugüne kadar birbirinden değerli edebiyatçılara verilen ödülün sahibi Murathan Mungan oldu. Sizlere edebiyatsız, şiirsiz ve sanatsız günlerin olmayacağı zamanlar diliyorum. Bunların gerçekleşeceğinden de en ufak şüphe duymadığımı belirtmek istiyorum” dedi.

‘Şiir Hatları’ İstanbul’u Kireçburnu’na taşıdı

Anadolu yakası ve Beşiktaş’tan 6. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne katılmak isteyen vatandaşlar da unutulmadı. Üsküdar ve Beşiktaş’tan kalkan tekneler, vatandaşları etkinliklerin yapılacağı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na taşıdı.

Usta isimler bir arada

Düzenlenen imza günlerinde; İhsan Eliaçık, Sunay Akın, Fatih Erdoğan, Dilek Ünal, Sema Akkoyun, Dilara Keskin, M. Cemal Beşkardeş, Yaşar İliksiz, Harun Özen, Arif Keskiner, Salih Bolat, MarioLevi, Orhan Kareveli, Emine Topçu, İclal Nur, Yusuf Piliç, Erdoğan Sarıgül, Kemal İnci, Hüseyin Ferhad, Emre Gül, Türker Ayyıldız, İlker Mumcuoğlu, Ali Deniz Uslu, Koray Yersüren, Cezmi Ersöz kitaplarını sevenleri için imzaladı.

Sunay Akın’ın söyleşisi 7’den 70’e herkesi mest etti

Şükrü Genç’in açılış konuşmasının ardından tek kişilik oyunu ‘İki kitap bir heves’ ile sahneye çıkan usta yazar Sunay Akın, müzelerin ülkeler için çok önemli olduğunu söyleyerek, bilgi ülkelerin en önemli gücüdür” dedi. Ülkemizde müzelerde sergilenen tarihi eserlere değer verilmediğini de sözlerine ekleyen Akın, “Eğer Atatürk Dolmabahçe Sarayı’nda ölmeseydi orayı müze değil otel yaparlardı. Bakın Çırağan Sarayı’na ne oldu” ifadelerini kullandı.

Ayakta alkışlandı

“Bizim kültürümüzde hilal, bilginin simgesidir” diyen Akın, Türkiye’de kitap okuma oranının çok düşük olduğunu söyledi. Böyle bir durumda aydınlanmadan söz edilemeyeceğini de sözlerine ekleyen usta yazar, “Bizim kadar kendi aydınlanma tarihine yabancı bir millet yok” dedi. “Ben bu etkinliği Cumhuriyet Gazetesi kitap ekini çıkaran Turhan Günay abime ve düşüncesi nedeniyle tutuklu bulunan tüm yazarlara armağan ediyorum” diyen Akın’ın konuşması katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Etkinliklerin 3. Günü Cezmi Ersöz ve Hilal Solmaz’ın ‘Can Baba’ isimli söyleşisi ve 18.00 da kalkan şiir teknesiyle son buldu.