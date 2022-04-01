  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ''1 Nisan şakası değil'': Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Miss Turkey güzeliyle el ele pozunu paylaştı

''1 Nisan şakası değil'': Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Miss Turkey güzeliyle el ele pozunu paylaştı

''1 Nisan şakası değil'': Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Miss Turkey güzeliyle el ele pozunu paylaştı

Millî futbolcu Yusuf Yazıcı, Miss Turkey güzeli Cemrenaz Turhan ile el ele fotoğrafını paylaşıp ''1 Nisan şakası değil'' notunu düştü.

Yusuf Yazıcı, 2021 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takan Cemrenaz Turhan ile sosyal medya hesabı ınstagram'dan aşkını ilan etti.

Yazıcı kalp emojjisiyle paylaştığı gönderiye, "1 Nisan şakası değil" notunu düştü.

yusuf yazıcı ve Cemrenaz Turhan

Etiketler yusuf yazıcı aşk miss turkey
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Markette akılalmaz olay! Bir anda soyunmaya başladı
Bir ilimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Peş peşe patlamalarla ortalık savaş alanına döndü
Erdoğan'ı çok kızdıracak benzetme: ''Ecevit-Bahçeli-Yılmaz gibi...''
Zam'aydın Türkiyem! Elektrikte beklenen zam geldi !
Burası ne Sibirya, ne Kanada ne de Kutuplar! Burası Türkiye!
Kanalizasyonda servet yatıyor! Yılda 5 milyon liralık altın toplanacak
Ünlülerin dekolte yarışı tam gaz devam! Selen Görgüzel çıtayı arşa çıkardı
Erdoğan aşığı Ethem Sancak: ''Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik''
Yanarak ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada!
İslam Memiş piyasa yorumları sonrasında ''Kabahatın büyüğü sizde'' dedi