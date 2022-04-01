''1 Nisan şakası değil'': Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Miss Turkey güzeliyle el ele pozunu paylaştı
Millî futbolcu Yusuf Yazıcı, Miss Turkey güzeli Cemrenaz Turhan ile el ele fotoğrafını paylaşıp ''1 Nisan şakası değil'' notunu düştü.
Yusuf Yazıcı, 2021 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takan Cemrenaz Turhan ile sosyal medya hesabı ınstagram'dan aşkını ilan etti.
Yazıcı kalp emojjisiyle paylaştığı gönderiye, "1 Nisan şakası değil" notunu düştü.
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