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20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı

20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı
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‘Düğüm’ dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı.

3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel hamilelik kilolarını hızla verdi. Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel ekranlara dönmeye hazırlanırken imaj değiştirdi ve bir hayli zayıfladı.

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel son hallerini sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Korel’in formda hali takipçileri arasında ‘Mide ameliyatı mı oldu?’ sorularına neden oldu. Düğüm dizisiyle ekrana dönecek olan Bergüzar Korel’in zayıflık sırrı da öğrenildi. 2. Sayfa’nın haberine göre; Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo verdi.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞ
Ünlü oyuncu yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Ayrıca set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da oldu. Korel’in geçirdiği operasyon sonrası üst bedeni de toparlandı.

Etiketler Bergüzar Korel meme ameliyat
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